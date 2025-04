Le affascinanti location della quinta stagione di You, da Manhattan alla Old Joliet Prison, che arricchiscono la trama con atmosfere intense e misteriose

La serie Netflix You è diventata un vero e proprio fenomeno globale, con milioni di fan che seguono le inquietanti avventure di Joe Goldberg, il protagonista interpretato da Penn Badgley. Fin dalla sua prima stagione, la serie ha saputo mixare elementi di thriller psicologico, dramma e mistero, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama televisivo mondiale. Ogni stagione della serie non solo ha portato nuovi colpi di scena, ma ha anche offerto meravigliose location che hanno contribuito a creare l’atmosfera unica e sconvolgente che caratterizza la trama.

La quinta stagione di You non è da meno. Questa porta i fan in nuove, fantastiche location della Grande Mela che aggiungono una marcia in più alla suspense e all’intensità della storia.

Per questo capitolo finale si uniscono al cast: Anna Camp – che interpreta le sorelle gemelle identiche di Kate, Maddie e Reagan – Griffin Matthews – nel ruolo del fratellino Teddy – e Madeline Brewer – l’ultimo interesse amoroso di Joe, Bronte.

In questo articolo, esploreremo alcune delle location più suggestive e interessanti di questa stagione, scoprendo come ogni luogo contribuisca a costruire l’ambientazione perfetta per le vicende di Joe Goldberg.

Stazione della metropolitana di Bleecker Street

La stazione della metropolitana di Bleecker Street, situata nel cuore di Manhattan, è uno degli scenari più iconici della quinta stagione. La sua atmosfera underground, con luci soffuse e i rumori della metropolitana che risuonano tra le pareti, diventa il palcoscenico perfetto per alcune delle scene più tese della serie.

La stazione, che rappresenta il caos e l’anonimato tipici di New York, è il luogo perfetto per Joe, che si muove tra la folla cercando di sfuggire ai suoi demoni interiori.

Dopo una serie di omicidi che lo hanno portato a Los Angeles e Londra passando per la periferia, il serial killer trasformatosi in stalker è tornato nella città più bella del mondo. La scelta di ambientare alcune scene qui sottolinea la frenesia della città e l’incapacità di Joe di nascondersi dalle sue azioni passate.

Tavern on the Green

Un altro luogo di grande rilevanza è la Tavern on the Green, un ristorante dal fascino rustico che diventa teatro di alcuni incontri chiave nella trama. Il ristorante borghese è situato in Central Park. Questo sembra un angolo di pace, ma dietro il suo aspetto accogliente si nascondono segreti misteriosi. Le scene che si svolgono qui sono contraddistinte da un’atmosfera intima e oscura, dove i personaggi si confrontano e rivelano le loro vere intenzioni. La location rimanda a una sensazione di claustrofobia, come se nulla potesse restare nascosto in questo luogo così apparentemente innocente.

St Jean Baptiste High School

La St Jean Baptiste High School, un’istituzione di prestigio situata a New York, svolge un ruolo fondamentale nella quinta stagione di You. Questa scuola cattolica femminile è il luogo di incontro dei molti dei giovani personaggi. Le sue aule raffinate e i corridoi ben curati rappresentano un forte contrasto con le dinamiche agitate che si sviluppano nel corso degli episodi. La scuola diventa, simbolicamente, il posto dove l’innocenza giovanile viene messa alla prova dalla corruzione e dalle scelte discutibili dei personaggi più adulti, come Joe. Molte delle riprese esterne della scuola sono state girate qui.

Libreria Logos

La Libreria Logos, situata nel cuore di Manhattan, è uno degli spazi più emblematici della quinta stagione. Questo luogo, tranquillo e silenzioso, è l’antitesi perfetta alla vita caotica di Joe. Tra gli scaffali colmi di libri, Joe cerca rifugio, ma punta anche a come manipolare la realtà che lo circonda. La libreria, con la sua luce soffusa e l’atmosfera quasi surreale, si trasforma in un rifugio in cui Joe si riflette e si confronta con le sue azioni del passato.

La scelta di ambientare alcune scene in questo spazio culturale dimostra quanto l’intellettualismo e il suo fascino possano essere anche pericolosi, soprattutto quando vengono usati per giustificare comportamenti non corretti. È qui che Joe incontra per la prima volta Bronte.

Manhattan

Manhattan, la “Grande Mela”, è la vera protagonista della serie, anche nella quinta stagione.

Le sue strade piene di traffico, i suoi grattacieli imponenti e i quartieri variegati diventano lo scenario perfetto per le inquietanti vicende di Joe. La città, con la sua incalzante energia, rappresenta sia il campo di battaglia interiore di Joe che il suo palcoscenico ideale per organizzare i suoi piani d’azione.

Manhattan diventa così uno specchio della sua mente: stracolma di contraddizioni, di angoli bui e di spazi illuminati, ma sempre una città che nasconde più di quello che mostra in apparenza.

Astoria, Queens

Astoria, nel Queens, è una delle location più affascinanti della quinta stagione. Con i suoi quartieri residenziali e la sua atmosfera più calma rispetto al cuore pulsante di Manhattan, Astoria offre uno sfondo perfetto per alcune delle scene più intime di Joe.

Qui, lontano dal caos di New York, Joe cerca una parvenza di normalità. Astoria diventa il luogo dove si intrecciano relazioni, bugie e nuove evoluzioni della storia, conferendo alla stagione un tocco di realismo che contrasta con la frenesia di altre location.

Secondo gli investigatori di TikTok, la casa che fungeva da sfondo per una vendita immobiliare si trova tra la 26th Avenue e la 12th Street ad Astoria, nel Queens.

Laurel Diner, Long Beach

Situato a Long Beach, il Laurel Diner è un altro dei luoghi emblematici di questa stagione. Con il suo stile retro e l’atmosfera invitante, il diner rappresenta un angolo di pace, ma anche un luogo di rivelazione. Le conversazioni che si svolgono qui sono ricche di tensione, e la tranquillità del posto diventa presto insopportabile.

Il Laurel Diner si inserisce perfettamente in una trama che mixa il familiare e l’inquietante, offrendo ai personaggi uno spazio in cui le loro verità nascoste vengono finalmente svelate. Qui è dove Joe rintraccia Bronte.

Central Park

Il Central Park di New York è uno dei luoghi più iconici della città e, non a caso, una location importante nella quinta stagione di You. Immenso e affollato, il parco rappresenta sia un rifugio che una trappola per il protagonista. Mentre la città rumoreggia intorno a lui, il Central Park è uno degli unici posti dove Joe si sente ancora parte di un mondo che sfugge alla sua percezione distorta.

In questa stagione, il parco è più un luogo d’incontro che una scena del crimine, ed è qui che Joe porta Bronte a un romantico caffè.

Old Joliet Prison, Illinois

Infine, la Old Joliet Prison, situata nell’Illinois, è una delle location più cupe e inquietanti della quinta stagione. Questo edificio storico, un tempo sede di incarcerazione, diventa il simbolo del passato oscuro di Joe e di come le sue azioni continuino a perseguitarlo nel tempo. Le mura grigie e fredde della prigione, così come l’architettura imponente e decadente, ricordano un senso di claustrofobia e inevitabilità.

La Old Joliet Prison rappresenta il luogo dove Joe si trova faccia a faccia con il suo destino, un passato da cui non può più sfuggire. Nonostante sia dietro le sbarre nel Regno Unito, le riprese esterne del carcere sono in realtà del carcere di Old Joliet Prison.