The Walking Dead: The Ones Who Live, dove è stato girato

Da oggi è possibile guardare anche in Italia The Walking Dead: The Ones Who Live, l'atteso sequel che segna il ritorno della saga con protagonista Rick Grimes

Fonte: Ufficio Stampa/iStock Le location del sequel di The Walking Dead

La popolarissima serie tv di zombie The Walking Dead, conclusasi nel 2022 dopo ben undici stagioni, torna con un sequel dedicato a Rick Grimes (interpretato da Andrew Lincoln) per raccontare una storia lasciata in sospeso. La serie, uscita negli Stati Uniti a febbraio, da oggi 30 dicembre arriva anche in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per svelare cosa sia veramente accaduto al protagonista originale dopo la sua scomparsa nella nona stagione.

Cosa è successo a Rick Grimes, ex vice sceriffo di King County, in Georgia, ed ex leader di Alexandria? Grazie a questi 6 nuovi episodi possiamo finalmente scoprirlo, il tutto sullo sfondo di paesaggi naturali e città immerse in atmosfere cupe e minacciose ricreate in una zona specifica degli Stati Uniti d’America: il New Jersey e i suoi dintorni.

La trama del sequel

Il nuovo sequel The Walking Dead: The Ones Who Live racconta la storia di Rick e Michonne (interpretata da Danai Gurira) separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick, dovuta all’esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie. Michonne, però, convinta che Rick fosse sopravvissuto, decise di non darsi per vinta e di seguire le sue tracce, ritrovandolo infine in una periferia militarizzata di Philadelphia.

I due personaggi, in realtà, covavano lo stesso obiettivo: ritrovarsi. La serie, infatti, svela agli spettatori cosa è successo a Rick, rapito dalla Civic Republic Military (CRM) e intento, attraverso ostacoli e peripezie, a ritrovare Michonne e ricongiungersi con lei. Il sequel, quindi, si propone di esplorare le conseguenze dell’apocalisse zombie sviluppando la storia attorno a questi due iconici personaggi, i quali mettono alla prova il loro amore e la loro determinazione per sopravvivere in un mondo ormai irriconoscibile…ricreato in luoghi reali degli Stati Uniti d’America. Scopriamo insieme quali sono le location della serie!

Fonte: Ufficio Stampa

Le location della serie The Walking Dead: The Ones Who Live

Sempre più persone creano il proprio itinerario di viaggio prendendo ispirazione dalle loro serie tv preferite, un trend in continua crescita. Se vi state domandando dove sia stato girato il nuovo sequel di The Walking Dead, sappiate che il New Jersey continua a essere una delle location predilette della serie, ritornando in The Walking Dead: The Ones Who Live, girato in diverse località come East Rutherford, Wayne, Bayonne, Holmdel e il Ringwood State Park.

Nel 2022, infatti, il New Jersey ha fatto da sfondo alle riprese di The Walking Dead: Dead City, lo spin-off, composto da sei episodi girato in diverse località delle contee di Bergen, Essex, Hudson, Monmouth, Morris, Passaic, Somerset, Union e Warren.

La produzione ha scelto questa zona degli Stati Uniti, in particolare l’area settentrionale e centrale, grazie alla ricca varietà di paesaggi offerti, ideali per ricreare le diverse situazioni richieste dalla sceneggiatura, in particolare per le scene d’azione, tra scenari naturali e urbani. I set sono stati costruiti presso la Meadowlands Arena a East Rutherford, un palazzetto un tempo utilizzato per eventi quali concerti o partite della NBA, oggi chiuso al pubblico.

La proprietà Dobco a Wayne ha rappresentato le Cascade Mountains, mentre ulteriori riprese si sono svolte a West Milford, all’Alpine Scout Camp, al Bayonne Marine Terminal, al Branch Brook Park a Newark, all’Hamilton Park a Jersey City, al Monmouth Mall a Eatontown, al Ringwood State Park e al River Barge Park and Marina a Carlstadt. Le riprese si sono svolte anche a Bayonne, East Newark, Lyndhurst, Passaic, Rahway e Springfield.