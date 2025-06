Sulle tracce di Skyfall: un viaggio tra le location più spettacolari di James Bond

Fonte: Ansa/iStock Le location del film Skyfall

Eleganza, adrenalina e scenari mozzafiato: il mondo di James Bond non è solo azione, ma anche un invito a viaggiare. In Skyfall, uno dei film più acclamati della saga, il regista Sam Mendes porta l’agente 007 in una serie di luoghi affascinanti e cinematograficamente perfetti. Dall’oriente scintillante di Shanghai ai paesaggi brulli delle Highlands scozzesi, ogni ambientazione diventa protagonista.

In questo capitolo dell’universo di Bond, la spia preferita di molti, interpretata nuovamente da Daniel Craig, affronta la sua missione più personale. Quando un attacco informatico mette in pericolo l’MI6 e rivela l’identità degli agenti sotto copertura, James Bond torna in azione per proteggere M e fermare un ex agente vendicativo, Raoul Silva. Tra inseguimenti spettacolari e rivelazioni personali, Bond dovrà affrontare il proprio passato per salvare il futuro dell’intelligence britannica.

Istanbul, Turchia – Il prologo tra i tetti

Il film si apre con un inseguimento mozzafiato tra i vicoli e i tetti del Grand Bazaar di Istanbul, uno dei mercati coperti più antichi e vivaci del mondo. È qui che Bond sfreccia in moto tra cupole, bancarelle e tetti polverosi, in una scena già diventata cult. Questo momento ad alta tensione porta al caravanserraglio di Büyük Valide Han, risalente a 400 anni fa, mentre l’iconica Moschea di Nuruosmaniye appare anche sullo sfondo quando Bond è sul tetto.

Il resto dell’inseguimento è stato girato per le strade della città di Adana, nel sud del paese. Una scena chiave si svolge sul viadotto di Varda, situato vicino ad Adana. Questa meraviglia dell’ingegneria, completata nel 1916, si erge a 98 metri di altezza. Il Bazaar è aperto tutti i giorni tranne la domenica. Dopo averlo visitato, ci si può concedere un tè turco e una passeggiata nel vicino quartiere di Sultanahmet, tra la Moschea Blu e Santa Sofia.

Fonte: Ansa

Shanghai, Cina – Luci e grattacieli

In molte scene vengono svelate suggestive inquadrature di una vivace Shanghai, con scorci della sua vita notturna e dell’architettura moderna. Tuttavia la piscina che si vede nel film è stata realizzata in CGI per riprodurre uno dei grattacieli della città e quella reale si trova in realtà nel Canary Riverside Plaza Hotel di Canary Wharf, a Londra. In realtà molte scene ambientate in Cina sono state girate in studio, ma il fascino della metropoli asiatica è vero. La sequenza ambientata nel grattacielo con pareti di vetro è ispirata al Pudong Financial District, cuore pulsante della Shanghai contemporanea.

Macau: un casinò sull’acqua (che non esiste)

La scena del casinò galleggiante a Macau, tra draghi di carta, lanterne e pontili sospesi sull’acqua, è una delle più iconiche di Skyfall, ma il set è stato costruito agli studi Pinewood, anche se si ispira liberamente all’estetica dei casinò e dei templi cinesi che si affacciano sulle acque di questa ex colonia portoghese.

Londra, Inghilterra

Il SIS Building (noto come MI6 Building nel film) è il vero quartier generale dei Servizi Segreti Britannici a Vauxhall Cross, Londra. L’incontro di M con Mallory avviene al Four Seasons Hotel London in Ten Trinity Square. Questo elegante hotel di lusso è ospitato in un edificio storico della City di Londra. Questa città glamour e frenetica è da sempre la casa di James Bond e lo resta anche in Skyfall. La maggior parte delle scene girate a Londra interessano meraviglie come il Ponte di Westminster, Whitehall e la National Gallery. La casa di M si trova al numero 82 di Cadogan Square a Knightsbridge, tra i quartieri di Chelsea e Belgravia. Il parcheggio Smithfield a West Smithfield fungeva da ingresso al complesso sotterraneo dell’MI6.

Forse non tutti sanno che l’Hotel Corinthia è spesso usato per incontri top-secret (anche nella realtà). Infine quando il personaggio Raoul Silva interpretato da Javier Bardem riesce a fuggire nei tunnel sotterranei sotto la cella di isolamento, il film è girato alla stazione di Charing Cross. La produzione ha utilizzato i binari e i tunnel di servizio della Jubilee Line, ormai in disuso, della stazione.

Fonte: iStock

Glencoe, Scozia – La Skyfall House tra le Highlands

La parte più emotiva del film si svolge nelle Highlands scozzesi, luogo di nascita del Bond di Craig. La Skyfall House, dimora d’infanzia di 007, è stata costruita come set cinematografico e poi demolita, ma i paesaggi circostanti sono veri e visitabili. Siamo a Glencoe, uno degli scenari naturali più drammatici e poetici della Scozia. Anche lo splendido paesaggio scozzese è stato ampiamente ripreso, con un affascinante sfondo di montagne frastagliate che circondano un tranquillo lago. La strada panoramica che porta a Skyfall, la casa d’infanzia di Bond nelle Highlands scozzesi, si trova lungo il fiume Etive.

Fonte: iStock

Hashima Island, Giappone: l’isola fantasma

L’isola in cui si rifugia il villain Silva, con i suoi palazzi decadenti e un’atmosfera inquietante, esiste davvero. Si tratta di Hashima Island, al largo di Nagasaki, in Giappone. Un tempo centro minerario, è stata abbandonata negli anni ’70 ed è oggi una delle isole fantasma più celebri del mondo. Per motivi logistici, le riprese sono state ricreate in studio, ma l’estetica è fedele. Hashima può essere visitata con escursioni guidate da Nagasaki. Conosciuta anche come Gunkanjima o Isola dell’Accoglienza, è un’isola deserta, un tempo vivace comunità mineraria di carbone all’inizio del XX secolo. Alcune scene d’ambientazione dalla barca a vela sono state girate qui, ma tutte le scene degli interni sono state girate su un set ai Pinewood Studios.