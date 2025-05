Alla scoperta delle location di Se Scappi ti Sposo, il cult con Richard Gere e Julia Roberts

Fonte: iStock/Ansa Le location del film Se Scappi ti Sposo

Romantico, divertente e intramontabile: Se Scappi ti Sposo, il film del 1999 che ha riunito la coppia d’oro del cinema anni ’90, Richard Gere e Julia Roberts, continua a far sognare. Ma oltre alla storia d’amore tra Ike e Maggie, i luoghi dove il film è stato girato incantano lo spettatore. Se ti sei mai chiesto dove si trovano le affascinanti stradine, la pittoresca cittadina e gli scenari da cartolina che fanno da sfondo a questa commedia romantica, ti invitiamo a fare un viaggio tra le location reali del film.

Maggie Carpenter, interpretata da Julia Roberts, è una giovane donna soprannominata la “sposa in fuga” dopo aver lasciato tre uomini sull’altare. La sua vita cambia quando incontra un giornalista di nome Graham, interpretato da Gere, che scrive un articolo su di lei, basato sui fatti raccontati da uno degli ex fidanzati di Maggie. Graham incontra Maggie nella sua città natale, Hale, e gradualmente si innamora di lei.

Dove è stato girato

La cittadina immaginaria di Hale, nel Maryland, è in realtà Berlin, un piccolo gioiello storico a pochi chilometri da Ocean City. Con i suoi edifici vittoriani perfettamente conservati, negozi locali e una piazza centrale da fiaba, Berlin ha offerto la cornice ideale per raccontare la storia della sposa che fugge. Molte scene, compresi gli inseguimenti in bicicletta, le passeggiate per il paese e gli incontri tra Maggie e Ike, sono state girate proprio qui. Ancora oggi si possono trovare negozi che espongono foto del set e aneddoti delle riprese.

Il negozio di ferramenta di Berlin è stato trasformato in Hale Hardware per il film, mentre un negozio di souvenir chiamato Victorian Charm è stato utilizzato come il negozio di abiti da sposa per alcune scene. Berlin ha subito conquistato il cuore del regista Garry Marshall quando è venuto a visitarla. Per quanto riguarda la casa di Maggie, Mary Beth Lampman permise alla Paramount di usare la sua residenza di Baker Street che lasciò per sei settimane. Sebbene avere una grande casa di produzione in città comportasse alcuni ostacoli, come strade chiuse e riflettori accecanti, i pro superavano i contro. Secondo il sindaco Gee Williams, “le riprese e il successivo successo di ‘Se scappi, ti sposo’ sono stati significativi nel convalidare e incoraggiare la continua rivitalizzazione storica del centro di Berlin”.

Oltre vent’anni dopo questa graziosa cittadina continua a essere associata al film, ma ospita anche numerosi siti storici come il Calvin B. Taylor House Museum, il Rural Life Museum e la St. Paul’s Episcopal Church. E altre aree utilizzate per le riprese includono la Salisbury University e il Wicomico Youth & Civic Center a Salisbury, così come lo Snow Hill Manor Bed & Breakfast a Snow Hill.

L’iconica fuga a cavallo

L’iconica scena del cavallo è stata girata in una pensione per cavalli su Libertytown Road. Black Acre Farms Inc. è un’azienda agricola a conduzione familiare. I suoi 80 ettari di terreno vengono utilizzati per coltivare una varietà di colture, tra cui mais dolce, angurie, zucche, meloni cantalupo e fragole. Tutti i prodotti sono coltivati ​​con pratiche agricole sostenibili, con particolare attenzione alla riduzione al minimo dell’uso di prodotti chimici e alla promozione della biodiversità. L’azienda offre anche tour didattici e gite didattiche per scuole e gruppi comunitari, consentendo ai visitatori di approfondire la conoscenza dell’agricoltura sostenibile e dell’importanza di sostenere le aziende agricole locali.

Baltimora

Maggie si innervosisce quando Ike fa visita ai suoi amici, familiari ed ex fidanzati in giro per la città. Va in chiesa per confessare i suoi pensieri a Padre Brian (Donal Logue), il suo primo sposo. Maggie gli confessa di voler distruggere la carriera di Ike e di aver paura di simili pensieri. Avverte Brian che il giornalista potrebbe andare da lui e fargli domande stupide su di lei. Brian dice di aver già parlato con Ike di Maggie. Questa scena è stata girata alla Waugh United Methodist Church di Glen Arm, nel Maryland. Si trova a poco più di un miglio a sud del centro di Glen Arm e a pochi minuti di auto a nord-est da Baltimora.

New York e Central Park

Dopo il ritorno di Ike a New York, Maggie intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Una sera, Maggie si presenta inaspettatamente nell’appartamento di Ike, dove fa amicizia con il suo gatto. In una conversazione sincera, Maggie rivela di essere fuggita dai suoi precedenti fidanzamenti perché i suoi partner erano interessati solo all’immagine che si erano creati di lei, piuttosto che alla sua vera identità. Tuttavia, con Ike, è scappata perché, sebbene lui la capisse perfettamente, lei faceva ancora fatica a capire se stessa. Questa scena è stata girata al 275 di Central Park West, un suggestivo edificio situato nell’Upper West Side di New York. Questo edificio cooperativo prebellico vanta un’architettura imponente e offre una vista mozzafiato su Central Park. L’atrio dell’edificio presenta soffitti alti, modanature intricate e una splendida scalinata in marmo. All’interno degli appartamenti, i residenti possono godere di ampi spazi e finiture eleganti.