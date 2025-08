iStock/Ufficio stampa Disney Le location del film "Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo"

Il 6 agosto esce al cinema il sequel di uno dei titoli comedy più iconici dei primi anni duemila. Tutte le sale cinematografiche italiane sono pronte, infatti, a far spazio a Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, film capace di muovere le masse, dai nostalgici del primo film alle nuove generazioni. La nuova avventura al femminile regalerà di certo una buona dose di sano divertimento e quel pizzico di glamour irresistibile.

Tornano le protagoniste, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, mentre cambia la regia, affidata a Nisha Ganatra. Nella commedia del 2003 si era optato principalmente per Los Angeles come sede per le riprese, vediamo se anche questo sequel ha mantenuto i luoghi originali o ha deciso di esplorare differenti location.

Di cosa parla il film

Il film è ambientato anni dopo gli eventi del primo capitolo. L’ex adolescente ribelle Anna (interpretata da Lindsay Lohan) è ormai cresciuta: oggi è una giovane donna, madre di due ragazze, Harper e Lily (rispettivamente Julia Butters e Sophia Hammons). Nel bel mezzo delle difficoltà quotidiane e delle dinamiche complesse che comporta l’unione di due nuclei familiari, Anna e sua madre Tess (alias Jamie Lee Curtis) si trovano ad affrontare un evento inaspettato: un nuovo scambio di corpi.

E stavolta il “miracolo del venerdì” non coinvolgerà solo madre e figlia, ma anche la nuova generazione. Infatti, Anna si ritroverà nel corpo della figlia Harper, mentre Tess si scambierà con la nipote Lily. Un’avventura ancora più folle e caotica li attende, tra risate, lezioni di vita e inevitabili momenti di confusione.

Ufficio stampa Disney

Dove è stato girato

A ventidue anni di distanza dal primo film, ecco che Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (in originale ‘Freakier Friday’) torna a celebrare sul grande schermo l’energica e fascinosa città di Los Angeles. Ambientato e girato proprio nella famosa location californiana, che aveva fatto da sfondo alla prima avventura, il nuovo film presenta luoghi iconici come Pacific Palisades e Altadena.

Le riprese di questo sequel si sono svolte anche nella casa originale usata nel primo film, rafforzando il legame con la pellicola precedente. Tra i luoghi riconoscibili compare anche la scuola frequentata da Anna, insieme ad altri set sparsi per la città, che contribuiscono a creare un’atmosfera familiare ma rinnovata. Purtroppo, dopo i gravosi incendi di inizio 2025, la casa e anche il luogo del torneo di pickleball sono stati ampiamente danneggiati.

Dorris Place Elementary School

Situata nel quartiere di Elysian Valley, noto anche come Frogtown, la scuola si trova al numero 2225 di Dorris Place, a Los Angeles. Con il suo stile architettonico ispirato alla costa orientale degli Stati Uniti, dai tipici mattoni rossi agli archi distintivi fino ai dettagli in legno scuro, l’edificio offre un’atmosfera raffinata e dal sapore nostalgico, motivo per cui viene spesso scelto come location per film e serie televisive.

Secondo il Los Angeles Times, è probabilmente la scuola elementare più fotografata e utilizzata nel panorama cinematografico e televisivo americano. Costruita negli anni Venti, la struttura ha mantenuto intatto il suo fascino originario, diventando un piccolo simbolo del passato ancora vivo nel cuore della città.

iStock

Sunset Tower Hotel

Affacciato sulla celebre Sunset Boulevard, questo edificio ha rappresentato un altro punto di riferimento per le riprese del film. Vera icona dell’Art Déco, sorge nel cuore del Sunset Strip a West Hollywood. Fu progettato dall’architetto Leland A. Bryant nel 1929 e aperto ufficialmente nel 1931. Pensato inizialmente come residence di lusso, divenne presto dimora di alcune tra le personalità più celebri dell’epoca, tra cui Howard Hughes, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor e John Wayne.

Nel corso degli anni ’80, però, l’edificio conobbe un periodo di declino. Un primo tentativo di riconversione fallì, finché nel 1985 l’architetto Peter de Savary non intervenne, investendo 25 milioni di dollari per trasformarlo nello “St. James’s Club”. Successivamente, tra il 1992 e il 2004, fu conosciuto come “The Argyle” e solo con l’arrivo di Jeff Klein l’edificio tornò al suo nome originale. La location venne sottoposta a un’attenta ristrutturazione, che ne valorizzò lo stile originale Art Déco arricchendo gli interni in modo raffinato e donando quel tocco in più, di eleganza contemporanea.

iStock

Altadena, California

Le scene ambientate durante il torneo di pickleball sono state girate presso l’Altadena Town & Country Club, situato al 2290 Country Club Drive. Purtroppo, anche questa storica struttura è stata distrutta dai devastanti incendi che hanno colpito la zona di recente.

Altadena, comunità non incorporata della Contea di Los Angeles, si trova immediatamente a nord di Pasadena, ai piedi delle maestose San Gabriel Mountains. Il suo nome unisce “Alta”, che in spagnolo significa “alto”, e “Dena”, abbreviazione di Pasadena, un chiaro riferimento alla sua posizione sopraelevata rispetto alla città vicina.

Famosa per i suoi panorami spettacolari sulle montagne e sulla valle sottostante, Altadena si è resa una location perfetta per diversi set cinematografici come appunto ‘Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo’.

Chapala Dr, Pacific Palisades

Chiudiamo con la celebre casa dei Coleman, diventata iconica nel film. Si trovava su Chapala Drive, all’interno dei prestigiosi Huntington Palisades, uno dei quartieri più esclusivi di Pacific Palisades, a Los Angeles. Ora, come detto in precedenza per altri luoghi, è andata distrutta per via degli incendi.

Chapala Drive è una strada residenziale, tranquilla e ricca di verde, a pochi passi dal Palisades Village, vicina a scuole molto rinomate e alle spiagge che costeggiano la parte occidentale della città. Pacific Palisades è noto per la sua bellezza naturale e l’atmosfera raffinata, un luogo in cui le montagne incontrano l’oceano, con viste spettacolari. Le case lungo Chapala Drive variano tra residenze storiche costruite tra gli anni ’30 e ’50 e proprietà più recenti, dallo stile tradizionale o contemporaneo.