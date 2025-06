iStock/Ufficio stampa Le location del film "Nessuno mi può Giudicare"

Usciva il 16 marzo del 2011 nelle sale italiane, la commedia nostrana Nessuno mi può giudicare diretta da Massimiliano Bruno. Il film, esordio da regista di quest’ultimo, ha incassato complessivamente 7.942.000 euro e nel cast comprende volti noti come Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Seppur quasi totalmente girato nella stessa città, Nessuno mi può giudicare riesce a far leva sul concetto di classismo, giocando con diverse location e ponendo quindi lo spettatore nella posizione di chi, tramite facili pregiudizi, giudica superficialmente.

Di cosa parla il film

La storia gira attorno ad Alice, una donna benestante abituata a una vita di agi e comodità, che viva a Roma Nord e tratta il mondo con un atteggiamento snob e superficiale. Vive serenamente con il marito e il figlio, immersa nel lusso. Un giorno però, improvvisamente, questa esistenza per lei idilliaca le crolla addosso quando il marito muore in un incidente e lei scopre di essere rimasta senza un soldo, sommersa dai debiti.

Costretta a ripartire da zero per garantire un futuro al figlio, Alice si trasferisce in un quartiere popolare della capitale. In cerca di un’occupazione, finisce per entrare nel mondo della prostituzione, guidata dall’esperta e spregiudicata Eva. Proprio in questo nuovo contesto incontra Giulio, un uomo semplice e onesto che gestisce un internet café, con cui inizia una relazione sentimentale delicata e genuina. Ma tenere nascosta la sua vera attività non è facile, e la doppia vita di Alice minaccia di compromettere tutto ciò che ha cercato di ricostruire.

Ansa

Dove è stato girato

Nessuno mi può giudicare è una commedia brillante che mescola leggerezza e sentimento, raccontando con ironia la trasformazione di una donna che, travolta dagli eventi, impara a guardare il mondo con occhi nuovi. Si tratta di un film che fa delle location un punto chiave dell’intera narrazione. Mostra le zone più ricche della Capitale fino alle periferie meno agiate. Le location sono quindi scelte in modo da riflettere le diverse realtà sociali dei personaggi.

Il film è stato girato principalmente nel Lazio, prevalentemente a Roma. Di sicuro molte zone all’interno dell’opera di Massimiliano Bruno sono riconoscibili da chiunque, non solo da chi ci abita. All’inizio del film Alice, il personaggio interpretato da Paola Cortellesi, abita in una villa al Circeo, ma dove si trova questa villa? Ovviamente a Roma, in via Cristoforo Colombo e, piccola curiosità, oltre che per Nessuno mi può giudicare, è stata utilizzata come location anche per Outing – Fidanzati per sbaglio.

iStock

Procedendo con la storia, troviamo Pietro che purtroppo perde la vita in un incidente. In questa scena ci troviamo in via Appia Nuova all’altezza del Grande Raccordo Anulare e, di seguito, i suoi funerali si tengono nella basilica di Sant’Elia in via delle Stallette a Castel Sant’Elia a Viterbo. Dopo la morte del marito, la protagonista si trasferisce dunque in un quartiere di periferia dove conosce Giulio che gestisce un internet point. Il negozio di quest’ultimo si trova in via Ugento al Quarticciolo, a Roma.

In Via Manfredonia troviamo invece il modesto appartamento dove si trasferisce Alice con il figlio, mentre l’attico di Eva (la escort interpretata dalla Foglietta), dove impartisce lezioni di seduzione ad Alice, si trova in Via del Fagutale, un palazzo a due passi dal Colosseo che si vede anche in altri film come per esempio Commedia sexy. Proseguendo con il minutaggio, troviamo Eva in un bar, precisamente il Gran Caffè Roma a Frascati in Piazza Guglielmo Marconi. Alice invece, a un certo punto del film fingerà di lavorare al Decathlon, in questo caso si tratta di quello in via M. Pandolfi De Rinaldis 14/16, sempre a Roma. Quando poi vediamo il piccolo Filippo allenarsi in un campo da calcio, ci troviamo al GS Nuova Tor Tre Teste in via Candiani 1, a Roma.