Tra circuiti celebri adrenalinici, città storiche e periferie autentiche, questi sono i luoghi italiani dove è stata girata la serie Tv Motorvalley

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Netflix/iStock Luca Argentero e Giulia Michelini e l'Autodromo di Monza

La nuova serie Tv Motorvalley, con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, è visibile su Netflix dal 10 febbraio 2026.

Prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, è ambientata nel mondo delle corse automobilistiche: 6 episodi in cui anche i luoghi che fanno da sfondo alle vicende diventano i protagonisti assoluti, tra circuiti celebri che hanno fatto la storia delle corse automobilistiche in Italia, città storiche e periferie industriali dove scorre la vita quotidiana.

Tra adrenalina, corse mozzafiato e scenari di un’Italia che ha scritto diverse pagine della storia in varie regioni, ecco tutte le location di Motorvalley.

Di cosa parla

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma se c’è una cosa li accende ancora è l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, appartenente a una famiglia proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa familiare e per raggiungere l’obiettivo assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario che però si è ritirato dalle corse dopo un tragico incidente: il loro compito è allenarla per farla correre più veloce degli avversari.

Il loro viaggio passa attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: il Campionato Italiano Gran Turismo (GT). Qui le auto e le corse non sono solo una passione da condividere, ma anche una ragione di vita… o di morte.

Ufficio Stampa Netflix

Dove è stata girata

In Motorvalley a essere celebrata è in particolare l’Emilia-Romagna, protagonista assoluta della cultura motoristica italiana. Ma anche altre regioni e città hanno fatto da sfondo alle vicende della serie Tv.

Emilia Romagna, cuore pulsante delle riprese

In Emilia Romagna, in particolare nel territorio che va da Piacenza a Rimini lungo la via Emilia, sorge storicamente la cosiddetta “Terra dei motori”: ha visto nascere celebri case automobilistiche e motociclistiche, come Maserati, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Dallara e Pagani, per citarne alcune.

In questo “distretto” industriale, sportivo, turistico e culturale sorgono prestigiosi circuiti internazionali, musei, collezioni private e moto-club: è proprio in questa realtà che sono state ambientate la maggior parte delle scene della nuova serie Netflix.

I personaggi si muovono tra le periferie della città illuminate dai neon e i circuiti trasformati in set a cielo aperto, tra i porti e gli stretti vicoli dei centri storici: i luoghi non sono soltanto uno sfondo, ma partecipano attivamente al racconto e riflettono l’interiorità dei personaggi, rendendo ogni scena autentica e immersiva.

In particolare, sullo sfondo di Motorvalley troviamo l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: uno dei circuiti più tecnici e affascinanti d’Europa, celebre per il suo tracciato impegnativo e la storia legata alla Formula 1. Un tempio del motorsport incastonato tra le colline romagnole.

Per garantire il massimo realismo all’interno delle scene di gara, la regia si è recata nelle vere competizioni del campionato per alcune riprese più verosimili ed è stato selezionato un cast che includesse anche piloti e creator digitali, come Alberto Naska e Simone Tonoli, che gli appassionati di motorsport conoscono bene.

Ma la serie Tv non è ambientata soltanto sulle piste: la produzione ha coinvolto anche diverse città emiliane per raccontarne la vita autentica quotidiana, come Reggio Emilia, Casalgrande, Ravenna, Castel Bolognese e Rimini.

Le altre location della serie

Anche altre regioni sono state utilizzate come location di Motorvalley: prima su tutte il Lazio, con alcune riprese a Roma e all’Autodromo di Vallelunga, situato a pochi chilometri dalla Capitale. È un punto di riferimento per il motorsport nazionale, in particolare per il Campionato Italiano Gran Turismo.

Anche la Toscana è stata scelta come location: qui vediamo il circuito del Mugello, immerso nel verde collinare, nel comune di Scarperia e San Piero: è celebre per il suo tracciato fluido e scenografico, con una pista moderna e spettacolare, amatissima sia nel motociclismo che nelle competizioni automobilistiche.

Altre riprese sono avvenute in Lombardia: qui protagonista è stato l’Autodromo di Monza. Conosciuto come il “Tempio della Velocità”, è il simbolo assoluto delle corse italiane e ospita il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Infine, tra le location che scorrono sullo schermo, troviamo anche l’Abruzzo e in particolare la pista snow driving di Roccaraso.