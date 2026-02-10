Motorvalley, tutte le location della serie Tv con Luca Argentero e Giulia Michelini

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato:

Ufficio Stampa Netflix/iStock
Luca Argentero e Giulia Michelini e l'Autodromo di Monza

La nuova serie Tv Motorvalley, con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, è visibile su Netflix dal 10 febbraio 2026.

Prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, è ambientata nel mondo delle corse automobilistiche: 6 episodi in cui anche i luoghi che fanno da sfondo alle vicende diventano i protagonisti assoluti, tra circuiti celebri che hanno fatto la storia delle corse automobilistiche in Italia, città storiche e periferie industriali dove scorre la vita quotidiana.

Tra adrenalina, corse mozzafiato e scenari di un’Italia che ha scritto diverse pagine della storia in varie regioni, ecco tutte le location di Motorvalley.

Di cosa parla

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma se c’è una cosa li accende ancora è l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, appartenente a una famiglia proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa familiare e per raggiungere l’obiettivo assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario che però si è ritirato dalle corse dopo un tragico incidente: il loro compito è allenarla per farla correre più veloce degli avversari.

Il loro viaggio passa attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: il Campionato Italiano Gran Turismo (GT). Qui le auto e le corse non sono solo una passione da condividere, ma anche una ragione di vita… o di morte.

Ufficio Stampa Netflix
Dove è stata girata

In Motorvalley a essere celebrata è in particolare l’Emilia-Romagna, protagonista assoluta della cultura motoristica italiana. Ma anche altre regioni e città hanno fatto da sfondo alle vicende della serie Tv.

Emilia Romagna, cuore pulsante delle riprese

In Emilia Romagna, in particolare nel territorio che va da Piacenza a Rimini lungo la via Emilia, sorge storicamente la cosiddetta “Terra dei motori”: ha visto nascere celebri case automobilistiche e motociclistiche, come Maserati, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Dallara e Pagani, per citarne alcune.

In questo “distretto” industriale, sportivo, turistico e culturale sorgono prestigiosi circuiti internazionali, musei, collezioni private e moto-club: è proprio in questa realtà che sono state ambientate la maggior parte delle scene della nuova serie Netflix.

I personaggi si muovono tra le periferie della città illuminate dai neon e i circuiti trasformati in set a cielo aperto, tra i porti e gli stretti vicoli dei centri storici: i luoghi non sono soltanto uno sfondo, ma partecipano attivamente al racconto e riflettono l’interiorità dei personaggi, rendendo ogni scena autentica e immersiva.

In particolare, sullo sfondo di Motorvalley troviamo l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: uno dei circuiti più tecnici e affascinanti d’Europa, celebre per il suo tracciato impegnativo e la storia legata alla Formula 1. Un tempio del motorsport incastonato tra le colline romagnole.

Per garantire il massimo realismo all’interno delle scene di gara, la regia si è recata nelle vere competizioni del campionato per alcune riprese più verosimili ed è stato selezionato un cast che includesse anche piloti e creator digitali, come Alberto Naska e Simone Tonoli, che gli appassionati di motorsport conoscono bene.

Ma la serie Tv non è ambientata soltanto sulle piste: la produzione ha coinvolto anche diverse città emiliane per raccontarne la vita autentica quotidiana, come Reggio Emilia, Casalgrande, Ravenna, Castel Bolognese e Rimini.

Le altre location della serie

Anche altre regioni sono state utilizzate come location di Motorvalley: prima su tutte il Lazio, con alcune riprese a Roma e all’Autodromo di Vallelunga, situato a pochi chilometri dalla Capitale. È un punto di riferimento per il motorsport nazionale, in particolare per il Campionato Italiano Gran Turismo.

Anche la Toscana è stata scelta come location: qui vediamo il circuito del Mugello, immerso nel verde collinare, nel comune di Scarperia e San Piero: è celebre per il suo tracciato fluido e scenografico, con una pista moderna e spettacolare, amatissima sia nel motociclismo che nelle competizioni automobilistiche.

Il circuito del Mugello, location in Toscana della serie Tv "Motorvalley"
Vista panoramica sul circuito del Mugello, in Toscana

Altre riprese sono avvenute in Lombardia: qui protagonista è stato l’Autodromo di Monza. Conosciuto come il “Tempio della Velocità”, è il simbolo assoluto delle corse italiane e ospita il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Infine, tra le location che scorrono sullo schermo, troviamo anche l’Abruzzo e in particolare la pista snow driving di Roccaraso.

