I luoghi di Mission: Impossible – The Final Reckoning, il nuovo capitolo della saga action con Tom Cruise

Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location di Mission: Impossible The Final Reckoning

Mission: Impossible – The Final Reckoning conclude la saga di Ethan Hunt con un viaggio cinematografico attraverso alcune delle location più spettacolari del mondo. Questo ottavo capitolo non solo offre azione mozzafiato, ma trasforma ogni ambientazione in un personaggio a sé stante. Ecco un itinerario per gli appassionati di cinema e viaggi che desiderano seguire le orme di Tom Cruise. Ogni luogo contribuisce a creare un’esperienza cinematografica immersiva, rendendo omaggio alla dedizione dell’attore e alla visione del regista Christopher McQuarrie.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025, Mission: Impossible 8 è nelle sale italiane dal 22 maggio 2025 e segue l’irriducibile e temerario Ethan Hunt che si trova ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia insieme al suo team. Il gruppo deve rintracciare due chiavi che sbloccano un potente sistema di intelligenza artificiale, capace di causare disastri a livello mondiale. A sfidarli in questa pericolosa avventura c’è Gabriel (Esai Morales), un misterioso individuo legato al passato di Hunt, anche lui alla ricerca delle chiavi. Al centro della sceneggiatura una resa dei conti mozzafiato e acrobatica attraverso i continenti che culmina tra un treno in corsa e un aereo in volo.

Fonte: Ufficio stampa

Dove è stato girato

Chi è fan della saga Mission: Impossible sa bene che Ethan Hunt non sta mai fermo in un posto e, come molti altri film d’azione e spionaggio, anche questo nuovo film si sposta tra varie location in tutto il mondo. Dal Regno Unito alla gelida Norvegia, la produzione ha esplorato paesaggi naturali suggestivi e inospitali, paesaggi urbani frenetici e affascinanti, e non è mancato un salto in Italia.

Londra e dintorni

Nel Regno Unito le riprese di Mission Impossible: The Final Reckoning si sono svolte in diverse location. I Longcross Studios nel Surrey hanno fornito le strutture per le riprese in studio, garantendo un controllo ottimale per le scene più complesse. Le scene in esterni sono state girate nel suggestivo Lake District, una regione montuosa e lacustre situata nel nord-ovest dell’Inghilterra, nella contea di Cumbria. Le sue colline e i laghi spettacolari lo rendono perfetto per sequenze ricche d’azione: paesaggi epici fanno da sfondo a inseguimenti a piedi e acrobazie con veicoli lungo le rive del lago. La produzione è stata anche a Londra, dove parti della città e della campagna circostante sono state utilizzate per acrobazie aeree ad alta quota, tra cui un’audace scena aerea in cui Tom Cruise è stato visto appeso a un biplano a mezz’aria.

Fonte: iStock

Norvegia

Le riprese in Norvegia hanno aggiunto splendidi sfondi naturali al fascino visivo del film. A Aurland, un pittoresco villaggio nel Vestland, le maestose montagne e i fiordi norvegesi fanno da sfondo a scene d’azione mozzafiato e momenti particolarmente drammatici. Le isole Svalbard sono un arcipelago dell’Oceano Artico, tra la Norvegia continentale e il Polo Nord che con i loro paesaggi artici aggiungono un tocco di mistero e isolamento alle sequenze ambientate in regioni remote. Le riprese qui si sono svolte nel marzo 2023, mostrando paesaggi ghiacciati e remoti che hanno aumentato la tensione del film. Anche altre zone della Norvegia sono state utilizzate per sequenze di montagne e fiordi, proseguendo la tradizione del franchise di presentare paesaggi nordici mozzafiato.

Sudafrica

In Sudafrica le riprese si sono svolte a Port Edward e nella catena montuosa dei Monti Drakensberg. Queste location offrono paesaggi fiabeschi e sono state utilizzate per sequenze d’azione ad alta tensione, sfruttando la varietà del territorio sudafricano. Port Edward è una città costiera nota per i suoi paesaggi aspri e il clima caldo e le Foreste lussureggianti con le strade costiere sono il terreno ideale per tattiche di imboscata. I Monti Drakensberg sono invece una suggestiva catena montuosa che ha aggiunto un senso di grandiosità e pericolo alle sequenze più remote del film. Inserimenti di elicotteri e schermaglie sulle scogliere ne sottolineano la bellezza selvaggia.

Fonte: iStock

Malta

Malta, con la sua architettura storica e le coste pittoresche, ha ospitato alcune delle riprese del film, offrendo un ambiente unico per le sequenze ambientate in contesti mediterranei. Le riprese hanno incluso location terrestri e marittime intorno a Malta, mettendo in mostra le coste rocciose e i siti storici dell’isola. Malta è un piccolo stato insulare nel Mar Mediterraneo, noto per le sue bellissime spiagge, le sue acque cristalline e il clima soleggiato. Ha una lunga storia, con molti edifici antichi, forti e templi millenari. La capitale, La Valletta, è ricca di cultura e siti storici. I visitatori di Malta desiderano godersi il mare, esplorare la sua storia e vivere il suo mix unico di vita europea e mediterranea. Antiche mura fungono da esotiche case rifugio e gli inseguimenti in motoscafo nelle acque turchesi tengono incollati allo schermo.

Italia

Le riprese in Italia si sono svolte lungo la costa della Puglia, a bordo della USS George H.W. Bush, una grande portaerei, ultima della classe Nimitz, che ha operato nel Mar Mediterraneo e nell’Adriatico durante il suo dispiegamento nel 2022, partecipando a esercitazioni congiunte con la Marina Militare Italiana e altre forze alleate. Durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning la nave non era in mare aperto, ma era ormeggiata vicino alla costa pugliese. Ormeggiata nei pressi della Puglia, la vera portaerei è diventata il parco giochi di Ethan Hunt dando anche autenticità al film.