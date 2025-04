Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Palermo è tra le location di Maria Corleone 2

Dopo il successo del 2023 torna in onda Maria Corleone: la seconda stagione della fiction si compone di 8 puntate e toccherà diverse città italiane con altrettante location riconoscibili. La produzione Mediaset, con protagonista Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino e Vittorio Magazzù, è stata infatti girata tra tre grandi mete del nostro Paese. Scopriamo insieme quali.

Roma e dintorni

Nonostante l’ambientazione in Sicilia, la seconda stagione della fiction Maria Corleone di Mediaset ha scelto di dividere le proprie riprese tra nord e sud Italia spaziando tra varie città. Il set ha concentrato le attività tra l’estate e l’autunno spostandosi tra Roma, Milano e Palermo ma è proprio la capitale a dominare le riprese, insieme al suo litorale nella zona di Fiumicino.

Le atmosfere marittime della Sicilia non mancano e scelgono come set le spiagge di Focene, una località balneare non lontana dal centro della città eterna. Molti romani scelgono Focene come proprio litorale dove rilassarsi e godersi il mare a due passi dalla città; le riprese qui hanno svelato quello che è la spiaggia romana di sabbia e il mare dal sapore autentico che non richiama certo nei colori quello siciliano, ma che ha molto da raccontare dal punto id vista evocativo. L’acqua salata è un simbolo ricorrente che da una parte rappresenta il legame profondo con le radici e dall’altra il desiderio di salpare verso una nuova vita, avendo il coraggio di mettersi al centro dei propri desideri e tagliando i ponti con il suo passato.

Milano

Milano, capoluogo lombardo, era già stato scelto come sfondo per le scene che raccontano il desiderio di Maria di evolvere professionalmente e seguire il percorso di designer di moda. La città meneghina, simbolo dell’eleganza e della moda, continua a rappresentare il sogno professionale della protagonista, che qui cerca di costruire la propria carriera come stilista. I quartieri della moda milanese sono una cartolina sognante che permettono alla protagonista di sognare una vita diversa e rompere i propri legami con il passato.

Sicilia

Alcune riprese, però, si sono svolte proprio in Sicilia e più precisamente a Palermo, senza però escludere i dintorni di Catania. La regia ha selezionato alcuni luoghi simbolici: vicoli, piazze, quartieri popolari che sono assolutamente riconoscibili nelle varie scene. A fare da sfondo diverse cartoline iconiche, come quelle dei mercati popolari e delle piazze più famose che aggiungono intensità emotiva alla storia della protagonista che si divide tra la tradizione e la voglia di seguire le proprie aspirazioni personali. E Catania? Anche la città siciliana dal paesaggio urbano vivace e autentico compare in alcune puntate.

L’Etna sullo sfondo, i colori caldi del capoluogo, e la vita quotidiana nei quartieri popolari siciliani aggiungono profondità al racconto, rendendo ancora più palpabile il senso di appartenenza e, al tempo stesso, di ribellione della protagonista. Una seconda stagione scoppiettante pronta a partire con il botto e a tenere i telespettatori incollati, puntata dopo puntata, per vivere a pieno la storia di Maria interpretata da Rosa Diletta Rossi. Insomma, le location di Maria Corleone 2 fanno fare un viaggio per tutta la Penisola.