Dal 4 marzo 2026 è tornata l’amatissima serie Tv Mare Fuori con la sesta stagione in esclusiva su RaiPlay e con lei le storie di Rosa Ricci e dei ragazzi dell’IPM (Istituto Penale per Minorenni) di Napoli: giovani che devono affrontare il carcere e le sue leggi, ma anche la paura di lasciare fuori, assieme al mare, anche i propri sogni.

La nuova serie, prodotta da Rai Fiction – Picomedia e diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano, ripercorre i luoghi simbolo delle precedenti stagioni e nuove location inedite, immerse tra i quartieri popolari meno patinati di una città che svela la sua anima più autentica e verace a ogni passo.

Di cosa parla la sesta stagione

Il sesto capitolo di Mare Fuori riprende le storie dei giovani protagonisti da dove le avevamo lasciate nella quinta stagione: Carmela (Giovanna Sannino) aspira a realizzare il sogno di Edoardo e farsi “regina” di Napoli; Dobermann scende negli inferi della droga; Sonia e Marta (Elisa Tonelli e Rebecca Mogavero) hanno un legame tossico; Cucciolo e Milos vivono un amore “impossibile” e tragico; Simone (Alfonso Capuozzo) nasconde dei segreti.

Al centro dei nuovi episodi c’è ancora Rosa Ricci (interpretata da Maria Esposito, protagonista anche del film spin-off Io sono Rosa Ricci), l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore divisa tra conflitti familiari e la ricerca di un futuro fatto di redenzione. La ritroviamo in ospedale, al capezzale di Tommaso che le ha salvato la vita ricevendo un colpo di pistola da un misterioso killer. Un gesto che racconta ben più di una semplice amicizia. All’interno dell’Istituto arrivano tre sorelle assetate di potere: Sharon, Marika e Annarella. Altri ragazzi affronteranno invece le conseguenze delle proprie azioni.

Anche gli adulti, fuori e dentro il carcere, saranno messi di fronte alle loro responsabilità: la direttrice Sofia (Lucrezia Guidone) è sempre più angosciata per la fuga della figlia che ha fatto perdere le sue tracce; allo stesso tempo il rapporto tra Massimo O’ Comandante (Carmine Recano) e Maria, la madre di Rosa (Antonia Truppo), diventa sempre più stretto.

Dove è stata girata la sesta stagione di Mare Fuori

Il cuore pulsante delle vicende dei giovani detenuti è ancora una volta l’IPM, l’Istituto Penale per Minorenni che nella serie Mare Fuori è stato ricostruito principalmente presso la Base navale della Marina Militare tra il porticciolo del Molosiglio e il Molo San Vincenzo, situata in via Acton a Napoli. Sebbene la serie si ispiri al vero carcere situato sull’isolotto di Nisida (a Coroglio, a ovest della città), le riprese sono avvenute in questa zona vicino al porto, con il Maschio Angioino ben visibile sullo sfondo.

Altre location che si aggiungono a quelle storiche della serie Tv attraversano il centro della città partenopea e i suoi quartieri più caratteristici, come i Rioni Luzzatti e Ascarelli, i medesimi in cui è stata girata anche L’Amica Geniale, e Fuorigrotta.

Sullo sfondo di diverse scene vediamo le palazzine alle spalle delle stazioni della metro (Linea 2) dei Campi Flegrei, le vie Leopardi, Coriolano e Tiberio e piazzale Tecchio, importante crocevia nel quartiere Fuorigrotta, dove si trova l’ingresso principale della Mostra d’Oltremare, la stazione Cumana e la facoltà di Ingegneria della Federico II, vicino allo stadio Maradona. Qui spiccano le tre “torri” scenografiche realizzate tra il 1988 e il 1990 in occasione dei Mondiali di calcio, che rappresentano simbolicamente il tempo (passato, presente, futuro) e la memoria.

Scene in esterna sono state girate anche a Gianturco, un’area situata nella Zona Industriale di Napoli, a est del centro cittadino e vicina alla stazione di Napoli Centrale, nella zona di Poggioreale: una delle location utilizzate è piazza Salvatore Lobianco, nel tratto compreso tra via Vesuvio e via Giuseppe Buonocore, dove si affacciano numerosi palazzi popolari che fanno da sfondo alle vicende dei protagonisti.