Le location di Lockerbie, la serie Tv sul volo Pan Am 103

"Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am" è una nuova miniserie Tv che racconta una delle pagine più delicate della storia moderna: le location in cui è stata girata

Fonte: IPA/iStock Edimburgo, una delle location di Lockerbie

A partire dal 27 gennaio è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW la nuova miniserie Tv “Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am“. Cinque episodi che illustrano un viaggio lungo ben trent’anni alla ricerca di verità e giustizia: è il racconto di uno dei peggiori attacchi terroristici che il nostro mondo abbia mai vissuto. Basata sul libro “The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice” di Jim Swire e Peter Biddulph e su diversi documenti che raccontano il fatto, è stata ideata e scritta da David Harrower e diretta da Otto Bathurst e Jim Loach, mentre i protagonisti sono il pluripremiato (tra cui un Premio Oscar) Colin Firth e l’attrice britannica Catherine McCormack. I luoghi delle riprese sono vari, ma tutti in un Paese specifico: la Scozia.

Per le vie di Edimburgo

La nuova miniserie in onda su Sky tocca dei temi molto delicati e che, in alcuni casi, hanno generato delle polemiche. Tuttavia, le riprese sono state gestiste con estrema sensibilità, e spesso in silenzio lontano dal pubblico. Tra le location che vediamo comparire nelle varie sequenze c’è la città di Edimburgo, Capitale della Scozia, e anche la seconda città più visitata della Gran Bretagna.

Le riprese si sono però concentrate in luoghi specifici, come l’Old College dell’Università di Edimburgo, uno degli edifici pubblici più importanti della città, al punto che la sua cupola è ormai un simbolo distintivo dello skyline. L’Old College che vediamo oggigiorno è opera di due degli architetti più importanti della Scozia, Robert Adam e William Playfair, e al suo interno custodisce la Playfair Library che vanta una lunghezza di 58 metri e un soffitto a volta. Attualmente è utilizzata per ospitare cene, ricevimenti e conferenze importanti.

A comparire nelle sequenze è anche la George Square dell’Università di Edimburgo, al cui centro risiede un giardino pieno di panchine e numerose pietre, alcune delle quali scolpite. George Square è anche il centro dell’Edinburgh Festival Fringe che si tiene ogni anno ad agosto.

Infine, alcune riprese sono state effettuate nella zona di Kingsknowe, un sobborgo della città con diversi edifici di pregio.

Il municipio della città di Bo’ness

Bo’ness è una città industriale e portuale della Scozia dove sorge, in Stewart Avenue, il Bo’ness Town Hall, il municipio locale che ha fatto da sfondo ad alcune delle scene della miniserie Tv. Si tratta di un edificio che, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche e che oggi si presenta in stile rinascimentale e costruito in pietra squadrata.

Inaugurato ufficialmente nell’ormai lontano 1904, è stato visitato persino dalla regina Elisabetta II durante un tour reale della Scozia, nel luglio 1955. Al giorno d’oggi, tuttavia, non ha più la funzione di municipio in quanto è utilizzato come sede di eventi locali, tra cui cerimonie per matrimoni e unioni civili.

La zona di Friars Brae a Linlithgow

Molte delle riprese sono state effettuate a Linlithgow, città e borgo reale della Scozia, la cui principale attrazione è un insieme di rovine del castello, luogo di nascita di Giacomo V e di Maria Stuarda. Tuttavia, la zona maggiormente utilizzata è stata quella di Friars Brae dove si trova la Rivaldsgreen House, altra location della serie Tv.

Si tratta di un’affascinante villa in pietra del diciannovesimo secolo impreziosita da un bellissimo giardino con una vasta piantagione mista di erbacee, rose e alberi, che è possibile visitare solo in alcuni precisi periodi dell’anno.