Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@SKY Una scena di Outlander stagione 8

L’ultima stagione della serie Outlander, tratta dai bestseller di Diana Gabaldon, in onda su Sky e in streaming su NOW dal 14 marzo 2026, segna l’addio definitivo a Claire (l’attrice Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan), la coppia che viaggia nel tempo, le cui vicende storiche – e amorose – hanno tenuto incollati milioni di persone davanti alla Tv.

Dopo otto stagioni (in onda dal 2014) e un prequel (Outlander: Blood of My Blood), scopriremo in quale secolo e in quale Paese, se la Scozia o il Nuovo Mondo, decideranno di restare i Fraser.

Cosa succede in Outlander 8

Dopo essersi lasciati alle spalle la Guerra d’Indipendenza americana, Jamie e Claire Fraser tornano a Fraser’s Ridge e vengono accolti dai nuovi arrivati e dai cambiamenti apportati alla loro comunità durante gli anni trascorsi lontano. Fraser’s Ridge è ora un insediamento fiorente, che da tempo funziona senza i Fraser e la loro influenza. I due capiscono presto che lasciarsi la guerra alle spalle non è facile e si trovano ben presto a domandarsi cosa siano disposti a sacrificare per il luogo che chiamano “casa” e, ancora più importante, cosa sarebbero disposti a fare pur di restare insieme.

Mentre mantengono un fronte unito contro gli esterni, alcuni segreti di famiglia minacciano di dividerli dall’interno. I MacKenzie – la figlia dei Fraser, Brianna, e il marito Randall – fanno ritorno con informazioni dal futuro che, a loro insaputa, preannunciano conseguenze mortali per alcuni membri della famiglia e per l’intera comunità di Fraser’s Ridge. Sebbene abbiano lasciato alle spalle la guerra per la libertà dell’America, la loro battaglia è appena cominciata.

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Le location di Outlander 8

L’ultimo viaggio di James e Claire si snoda attraverso epoche diverse, ma anche tra luoghi diversi, le verdi colline della Scozia, con i castelli e le prigioni, e tra guerre tra clan, amori e i corteggiamenti. Nell’ultimo ciclo di dieci episodi, la coppia torna a Fraser’s Ridge, l’insediamento sorto nel North Carolina fondato proprio da Jamie e Claire. Sebbene ambientato vicino a Boone e Blowing Rock, le riprese sono avvenute principalmente in Scozia. La guerra è finita, ma la lotta per proteggere casa e famiglia -che si allarga – è appena cominciata.

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Nell’ultima stagione, girata quasi interamente in Scozia, si torna nei luoghi iconici della serie come il Midhope Castle (meglio conosciuto come Lallybroch) nel West Lothian, che diventa centrale per la trama finale. Questa casa-torre che risale alla fine del XVI secolo si trova nella frazione di Abercorn, nella tenuta di Hopetoun, a circa 4 chilometri a Ovest di South Queensferry, alla periferia di Edimburgo, ed è la location che ricorre più spesso in Outlander. Il castello si può visitare e organizzano eventi a tema Outlander, ma non solo.

Si rivede Doune Castle (che nella serie è il Castello di Leoch) nei pressi di Stirling, nel Perthshire, sempre in Scozia, una delle fortezze meglio conservate della Scozia risalente al XIV secolo. Pensate che il castello era sede di un piccolo avamposto romano costruito durante la fallita invasione delle Highlands sotto Settimio Severo.

E, infine, si torna nel villaggio di Falkland, un luogo storico legato anche a Maria Stuarda – che era solita soggiornare a Flakland Palace – e ancora oggi ricco di edifici in mattoni, pub e tanti scorci pittoreschi, la “Inverness degli Anni ’40”, quando tutto è cominciato. Alcune scene sono state girate nel vicino villaggio di Culross, del XVI secolo, che interpreta Cranesmuir, con il Palazzo di Culross e l’Abbazia.

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Altre riprese sono state fatte nell’Eglinton Country Park a Kilwinning, nel North Ayrshire, in Scozia, dove si trovano le rovine di un antico castello, Eglinton Castle, appartenuto veramente al Clan Montgomery, e in una nuova location: per la prima volta, infatti, appare la residenza storica di Calke Abbey nel Derbyshire, in Inghilterra, un bellissimo edificio in stile barocco e neoclassico che si trova nel villaggio di Calk. Fa parte del National Trust ed è aperta al pubblico. Sarà forse teatro della scena più emozionante di Outlander 8, che ha fatto da fil rouge per tutte le otto stagioni? Se sentirete la mancanza di Claire e Jamie, sappiate che in Scozia organizzano tour sui luoghi di Outlander.