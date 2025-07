iStock/Ufficio stampa Le location di Into the Storm

Into The Storm (2014) è uno dei disaster movie più coinvolgenti dell’ultimo decennio, noto per le sue spettacolari scene di tornado e catastrofi naturali. Diretto da Steven Quale, il film segue una serie di tornado devastanti che colpiscono la piccola città di Silverton, mettendo a dura prova la resistenza e il coraggio dei suoi abitanti. Ma quali sono i luoghi dietro la macchina da presa che hanno dato vita a questa intensa esperienza cinematografica? Scopriamo insieme le location reali dove è stato girato Into The Storm, esplorando il loro fascino e la loro importanza per la resa del film.

Il film è ambientato a Silverton, una piccola città immaginaria degli Stati Uniti, colpita da una serie di tornado violenti in poche ore. Sebbene Silverton non esista nella realtà, la scelta delle location di ripresa è stata cruciale per creare un’atmosfera credibile, che potesse catturare la dimensione drammatica della calamità.

La produzione ha deciso di ricreare l’ambiente di una tipica cittadina del Midwest americano, zona storicamente soggetta a tornado. Questo ha richiesto un’attenzione particolare alla scelta dei set, per rendere autentico il paesaggio urbano e rurale che fa da sfondo alla narrazione.

Ufficio stampa

Dove è stato girato

“Abbiamo scelto il Michigan perché è un bellissimo Stato. È molto esteso e somiglia davvero all’Oklahoma e al Nebraska” ha detto il regista. Into The Storm non è solo un film spettacolare di tornado e catastrofi, ma anche un viaggio tra luoghi reali che hanno dato vita a una storia emozionante e intensa. Le scelte delle location in Michigan, insieme all’uso di effetti speciali, hanno contribuito a creare un’esperienza cinematografica coinvolgente e credibile.

Michigan: il cuore delle riprese

La maggior parte delle riprese di Into The Storm è stata effettuata nel Michigan, soprattutto nella zona di Detroit e dintorni. La scelta del Michigan non è casuale: questo stato offre una varietà di paesaggi urbani e campestri, perfetti per ricreare la tipica cittadina americana e le aree rurali colpite dai tornado. In particolare, le scene più iconiche, come le devastazioni nella scuola superiore, sono state girate in alcune località intorno a Detroit e Pontiac.

iStock

Detroit e le sue periferie

Detroit è famosa per il suo paesaggio urbano caratterizzato da un mix di zone industriali, quartieri residenziali e ampi spazi aperti. Questa combinazione ha permesso al regista di mettere in scena un contesto urbano realistico e variegato. Molte scene di Silverton sono state girate proprio in quartieri periferici di Detroit, dove la produzione ha potuto sfruttare edifici scolastici, strade larghe e spazi aperti ideali per simulare l’arrivo e il passaggio dei tornado.

Pontiac: la scuola superiore e le scene chiave

Una delle location più importanti è stata la Pontiac High School, dove sono state girate diverse scene cruciali del film, tra cui quelle ambientate nella scuola durante la tempesta. Questo istituto ha fornito il perfetto scenario per rappresentare l’ambiente scolastico americano, con i suoi corridoi, le aule e il cortile, elementi fondamentali per il climax del film. Se da una parte la scelta delle location reali è stata fondamentale, dall’altra la forza visiva di Into The Storm è stata resa possibile anche grazie all’uso massiccio di effetti speciali e CGI. Le scene dei tornado sono state create con una combinazione di riprese dal vivo e computer grafica avanzata, unendo la realtà delle location con l’intensità e la spettacolarità degli eventi meteorologici estremi.

iStock

Sebbene il film sia ambientato in una cittadina del Midwest, in realtà la famosa “Tornado Alley” — la zona degli Stati Uniti dove si concentra la maggior parte dei tornado — si estende principalmente su stati come Oklahoma, Kansas e Texas. La scelta del Michigan per le riprese ha permesso però di sfruttare paesaggi urbani più accessibili e infrastrutture adatte al cinema, mantenendo comunque un’atmosfera coerente con l’ambientazione del film.