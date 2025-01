I luoghi di A Complete Unknown, il film su Bob Dylan

Il nuovo biopic su Bob Dylan con protagonista il divo hollywoodiano Timothée Chalamet è stato girato soprattutto tra Cape May, Jersey City e New York. Scopriamo i luoghi più iconici di questo attesissimo film.

Fonte: Ipa/iStock Skyline di Jersey City, una delle città in cui è stato girato A Complete Unknown

Il film A Complete Unknown, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 23 gennaio 2025, ci porta a scoprire le tappe cruciali della vita di Bob Dylan, immergendoci nei luoghi che hanno segnato la sua transizione dalla musica folk a quella elettrica.

Sebbene la trama si svolga principalmente tra New York e il Newport Folk Festival del 1965, molte delle riprese sono state realizzate in New Jersey, dove gli scenografi hanno ricreato fedelmente l’atmosfera di quegli anni. Ecco un tour delle principali location che hanno contribuito a ricreare il leggendario mondo di Dylan.

Jersey City: un viaggio nel Greenwich Village degli anni ’60

Nel film di James Mangold, Jersey City si trasforma in un affascinante riflesso del vecchio Greenwich Village, ricreando alcuni dei luoghi simbolo frequentati da Bob Dylan all’inizio della sua carriera. Il Cafe Borgia, celebre ristorante di New York che ospitava incontri tra intellettuali e artisti, è stato ricreato proprio qui, in una delle zone più storiche della città. Ma non è l’unico: anche il Café Wha?, il noto club dove Dylan ha esordito dal vivo a New York, è stato rappresentato a Jersey City. Qui, la produzione ha lavorato per riprodurre l’ambiente di questi spazi iconici, unendo elementi architettonici e scenografici che richiamano l’atmosfera degli anni ’60.

Nella stessa città, gli interni del celebre Gaslight Café, dove Dylan si esibiva nei suoi primi anni newyorkesi, sono stati allestiti con grande attenzione al dettaglio, ricreando l’intimità e l’energia che quel piccolo locale emetteva. La vicina Minetta Tavern, altro locale storico del Greenwich Village, è stata ricostruita in un altro angolo di Jersey City, sfruttando la storicità di alcuni edifici per ricreare la New York degli anni ’60. Anche la sala da musica Music Inn, altro punto di riferimento per i giovani musicisti del periodo, è stata ricreata in un negozio di Hoboken, a pochi passi da Jersey City, dove Dylan e altri artisti si incontravano per discutere di musica e acquistare strumenti.

Cape May e il Newport Folk Festival

Anche se le riprese del Newport Folk Festival si sono svolte in New Jersey, la scelta di Cape May per rappresentare Newport non è stata casuale. Questa località costiera, con il suo paesaggio pittoresco e la sua atmosfera tranquilla, ha fatto da sfondo all’esibizione leggendaria di Dylan nel 1965. La sua performance con la chitarra elettrica ha suscitato un misto di emozioni nel pubblico, segnando una delle transizioni più discusse della musica contemporanea. Cape May, con il suo fascino vintage, ha perfettamente ricreato quell’atmosfera di fermento musicale che ha caratterizzato il periodo.

Fonte: iStock

New York: tra Hotel Chelsea e scena underground

Nonostante gran parte delle riprese siano state fatte nel New Jersey, New York mantiene il suo posto di onore come cuore pulsante della scena musicale e culturale degli anni ’60. Il Hotel Chelsea, uno dei luoghi più iconici di Manhattan, è stato utilizzato per le riprese, un simbolo della vibrante vita artistica della città che ha visto passare leggende come Bob Dylan. Nel cuore di New York, anche il celebre Café Bizarre è stato ricreato, seppur in versione Jersey City, per rendere omaggio a quel mondo musicale che aveva trasformato il Greenwich Village in un epicentro di innovazione.

Con queste location, A Complete Unknown non solo racconta la storia di Dylan, ma fa anche un omaggio a una New York e a un New Jersey che, tra caffè, locali e strade affollate, hanno visto crescere una delle figure più rivoluzionarie della musica. Un’epoca che non è solo raccontata attraverso la musica, ma anche attraverso le strade e i luoghi che hanno accolto il cambiamento.