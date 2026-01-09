Musica, sogni e le location del New Jersey che hanno dato vita al film musicale del 2025 con Hugh Jackman e Kate Hudson

Song Sung Blue è il biopic musicale scritto e diretto da Craig Brewer, ispirato all’omonimo documentario del 2008 di Greg Kohs. Distribuito nelle sale statunitensi a partire dal 25 dicembre 2025 e in Italia dall’8 gennaio 2026, il film racconta una storia vera di musica, resilienza e seconde possibilità. Con una durata di 133 minuti, il film ha ottenuto ottimi riscontri: su Rotten Tomatoes è certificato 75% Fresh dalla critica, mentre il gradimento del pubblico ha raggiunto uno straordinario 98%.

Di cosa parla

La trama segue la storia vera di Mike e Claire Sardina, una coppia di Milwaukee che, dopo anni di difficoltà personali e professionali, decide di formare una tribute band dedicata a Neil Diamond, chiamata Lightning & Thunder. All’inizio sono musicisti in difficoltà, costretti a esibirsi in piccoli locali e feste private. Con il tempo, però, il loro talento e la loro determinazione li portano a un successo inaspettato.

Il percorso artistico si intreccia con quello sentimentale: Mike e Claire si innamorano, si sposano e affrontano insieme le sfide della vita, dentro e fuori dal palco. Il film non si limita a raccontare l’ascesa musicale della coppia, ma si sofferma anche sui momenti più duri, sulle battute d’arresto e sulle fragilità personali. Ambientata in gran parte nella loro maturità, la storia lancia un messaggio chiaro: non è mai troppo tardi per inseguire un sogno o trovare l’amore.

Dove è stato girato

Nonostante la storia sia fortemente legata a Milwaukee, il film è stato girato quasi interamente nel New Jersey, scelto per la sua capacità di trasformarsi facilmente in un tipico paesaggio del Midwest americano. Le riprese si sono svolte in diverse contee dello Stato: a Morris County sono state girate numerose scene, tra cui quelle al Denville Dog & Grill (99 Bloomfield Avenue, Denville). La produzione ha utilizzato anche la Saint Elizabeth University di Morristown, che nel film diventa la Northwest Catholic School, luogo importante nella storia della famiglia Sardina.

Monmouth County è stata una delle aree più utilizzate durante le riprese. Il Keansburg Amusement Park ha fatto da controfigura alla Wisconsin State Fair degli anni ’90, mentre altre scene sono state girate nei pressi dello Stillwell Garage a Matawan. Le strade residenziali e i quartieri tranquilli della contea sono stati fondamentali per raccontare la vita quotidiana di Mike e Claire, tra casa, prove e momenti lontani dal palco.

A Montclair sono state utilizzate location come Tierney’s Tavern, mentre il ristorante Charm Thai Cuisine è stato trasformato nel locale thailandese dove Mike si esibisce regolarmente nel film. Tra le altre location figurano il Women’s Club of Glen Ridge e l’Ukrainian Community Center di Irvington. A Old Tappan, New Jersey, una casa privata è stata utilizzata per rappresentare alcuni degli spazi domestici più importanti del film, inclusi i momenti legati all’incidente di Claire, alla sua riabilitazione e ai principali snodi emotivi della storia.

Alcune sequenze esterne sono state probabilmente girate anche a New York City, dove strade e quartieri sono stati adattati alle esigenze narrative. Le riprese principali di Song Sung Blue sono iniziate il 14 ottobre 2024 e si sono concluse l’11 dicembre 2024, dopo quasi due mesi di lavorazione. La fotografia è curata da Amy Vincent, che ha privilegiato luci morbide e movimenti di macchina delicati, mettendo al centro le performance musicali e l’intimità dei personaggi più che lo spettacolo visivo.

Pur non essendo stata la principale location delle riprese, Milwaukee resta centrale nell’identità del film. Nel dicembre 2025, in occasione dell’uscita, il protagonista Hugh Jackman e il regista Craig Brewer hanno visitato la città per presentare Song Sung Blue, partecipando a una proiezione speciale all’Oriental Theatre e a diversi eventi promozionali.