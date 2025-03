Un thriller alla Hitchcock ambientato in un angolo degli Stati Uniti dove sembra di stare in Olanda. Scopri tutte le location del film

La pittoresca Holland, cittadina del Michigan che ospita ogni anno l’amato festival dei tulipani, è l’ambientazione di un nuovo thriller con Nicole Kidman dal 27 marzo in streaming su Amazon Prime Video. Il titolo del film geolocalizza subito questo thriller selvaggiamente imprevedibile che, oltre la Kidman, ritrova nel cast Gael Garcia Bernal, Jude Gill e Matthew Macfayden. Nicole Kidman è Nancy, una meticolosa insegnante e casalinga la cui vita apparentemente perfetta con il marito pilastro della comunità e il figlio nel Michigan, si trasforma in una storia contorta. Nancy e il suo amichevole collega iniziano a sospettare qualcosa, e finiscono per scoprire che niente nelle loro vite è come sembra. Alla regia c’è Mimi Cave che, dopo il suo film horror del 2022 Fresh, si misura con un racconto alla Hitchcock in cui l’ambientazione è fondamentale.

Dove è stato girato

Sebbene la produzione sia stata girata principalmente nel Tennessee, alcune scene del film sono state girate anche nei Windmill Island Gardens di Holland. La città dà il titolo al film proprio perchè l’azione si svolge principalmente tra le vie di questa cittadina colorata e apparentemente tranquilla che esiste davvero e non è un’accurata scenografia.

Holland esiste davvero

La location principale del film con Nicole Kidman esiste davvero e si tratta di Holland, una graziosa cittadina situata sulla costa ovest del Michigan, lungo le rive del Lago Michigan. Fondata nel 1847 da coloni olandesi, la città è diventata famosa per i suoi festival, tra cui il celebre Tulip Time Festival che celebra la bellezza dei tulipani e l’eredità olandese attraverso danza, musica e costumi tradizionali. La sua comunità vibrante e le sue tradizioni olandesi la rendono una meta affascinante per turisti e residenti e la sua posizione strategica la rende facilmente accessibile, a circa un’ora di auto a sud delle Grand Rapids. Quando si visita Holland, ci sono numerose cose da vedere, come il molo di Holland, dove è possibile passeggiare lungo le rive e godere di stupendi tramonti sul lago.

E Windmill Island Gardens, un parco che ospita un autentico mulino olandese e splendidi giardini fioriti. Il De Zwaan, uno dei mulini storici più famosi di Holland, è aperto ai visitatori e propone tour guidati durante i quali si può scoprire il funzionamento di questi iconici edifici e la loro importanza economica e sociale nel passato. L’esperienza di osservare il mulino in azione è qualcosa di magico e con una forte carica storica.

Inoltre, Holland State Park è un luogo ideale per attività all’aperto, dalle escursioni allo snorkeling. Holland ospita anche numerosi eventi culturali durante l’anno, come il famoso Ottawa County Fair e l’International Festival. Questi eventi celebrano la cultura olandese e offrono musica, danze e prelibatezze culinarie tipiche. Infine, per una dose di storia, visita il Hope College e il suo magnifico campus, che ospita eventi e mostre interessanti.

Nashville, la città della musica

Oltre a Holland, nel Michigan, le riprese principali di Holland si sono svolte anche a Nashville, la capitale del Tennessee, nella parte centrale degli Stati Uniti. Conosciuta per il suo vivace panorama culturale e musicale, la città è circondata da colline e bagnata dal fiume Cumberland, ma è anche un importante centro economico e sociale della regione, nonché un crocevia per attività artistiche e professionali. La sua importanza storica è evidente nei numerosi monumenti e musei che celebrano un patrimonio unico e variegato.

Nashville è celebrata per essere la ‘Music City‘, un soprannome che riflette la sua lunga e ricca tradizione musicale. Questa città è conosciuta come il cuore della musica country, ma offre molto di più: dal blues al rock, ogni angolo di Nashville risuona di suoni vari e coinvolgenti. Tra i luoghi da visitare c’è sicuramente il Country Music Hall of Fame, un museo dedicato alla storia della musica country e ai suoi artisti più influenti. Qui, i visitatori possono ammirare oggetti storici e collezioni di memorabilia, nonché partecipare a eventi live che celebrano artisti emergenti e celebri. Questo luogo non solo istruisce i visitatori sulla musica country, ma crea anche un legame emotivo con la sua storia.

Poi un’altra attrazione è la replica del Partenone, situata nel Parco di Centennial. Questa struttura, che è una copia esatta dell’originale di Atene, rappresenta un simbolo di bellezza e cultura. Infine, non si può parlare di Nashville senza menzionare il Famous Broadway, noto per le sue vivaci serate musicali e le numerose sale da concerto. Questa strada pulsante è il cuore della vita notturna di Nashville, dove gli artisti locali si esibiscono in ogni angolo, mantenendo viva la tradizione musicale della città.