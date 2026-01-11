Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

iStock/Ufficio stampa Prime Video Le location di The Night Manager 2

A dieci anni dal clamoroso successo della prima stagione, The Night Manager torna con una stagione 2 che promette glamour, tensione e intrighi internazionali. La serie spy ispirata all’universo di John le Carré riporta sullo schermo Tom Hiddleston nei panni dell’enigmatico Jonathan Pine, pronto a infilarsi di nuovo nel mondo oscuro del traffico d’armi e dei servizi segreti.

Le riprese di The Night Manager 2 si sono svolte tra giugno e dicembre 2024, segnando ufficialmente l’avvio del progetto dopo anni di attesa. Anche se la data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata, la serie è attesa nel corso del 2026, compatibilmente con la post-produzione e la programmazione delle emittenti coinvolte.

Di cosa parla

Jonathan Pine è cambiato: il suo passato da infiltrato ha lasciato cicatrici profonde. Ora vive sotto una nuova identità, Alex Goodwin, e guida una piccola unità di sorveglianza dell’MI6 chiamata Night Owls. Nonostante una vita apparentemente più tranquilla, Pine è ancora tormentato dalle conseguenze morali delle sue scelte e dal destino del trafficante d’armi Richard Roper.

La comparsa di un ex collaboratore di Roper e una serie di indizi lasciati dall’agente veterano Rex Mayhew lo trascinano però in una nuova indagine. Questa volta il bersaglio è Teddy Dos Santos, un potente e carismatico trafficante d’armi colombiano.

Pine si infiltra sotto copertura con il nome di Matthew Ellis, un finanziere espatriato con una passione per l’alcol, diretto a Medellín. Ad affiancarlo c’è Roxana Bolaños, imprenditrice affascinante e ambigua, possibile chiave per smantellare un traffico internazionale o per condurre Pine verso un pericolo ancora maggiore.

Ufficio stampa Prime Video

Dove è stata girata

Uno degli elementi più amati di The Night Manager resta l’uso di location internazionali spettacolari, capaci di amplificare il senso di lusso, pericolo e mistero che caratterizza la serie. Se la prima stagione aveva portato Jonathan Pine in un viaggio affascinante da Marrakech a Maiorca passando per le Alpi svizzere, la stagione 2 alza ulteriormente l’asticella.

Come racconta il produttore Matthew Patnick, questa volta le ambientazioni sono ancora più sorprendenti e completamente reali: non è stato utilizzato alcun set in studio. Il quartier generale dell’unità di sorveglianza di Pine, i Night Owls, nasce dall’unione di un elegante esterno a Holland Park, a Londra, e di interni girati a Barcellona, perfettamente integrati grazie al montaggio.

iStock

Sempre a Londra sono state girate scene chiave come il ristorante di Notting Hill in cui Pine incontra Roxana, l’appartamento del protagonista affacciato sul Tamigi sulla South Bank, una corsa lungo il fiume nel primo episodio e una suggestiva chiesa vista nel secondo episodio, situata tra Willesden Green e Kentish Town.

Il cuore più avventuroso della stagione, però, è senza dubbio la Colombia, una delle esperienze più intense per la produzione. Patnick racconta di aver visitato decine di luoghi, riconoscendo istintivamente quelli “giusti” per la serie, tra Medellín e Cartagena, dove sono state girate sequenze memorabili nonostante un calendario serratissimo di soli cinque giorni. Tra le location più iconiche spiccano l’Hotel Nutibara nel centro di Medellín, le riprese sul tram cittadino e la spettacolare villa di Teddy, teatro di una grande festa in cui Pine incontra Roxana per la seconda volta.

iStock

Le scene nella giungla, particolarmente complesse per via di caldo, umidità e insetti, sono state realizzate combinando ambientazioni in Colombia e Tenerife, perfettamente compatibili dal punto di vista visivo. Le riprese hanno inoltre toccato Madrid, Fuerteventura, la Costa Brava, i Pirenei spagnoli, l’Argentina e, nel Regno Unito, anche il Galles, confermando The Night Manager 2 come una serie profondamente immersa in luoghi autentici e straordinari, capaci di far sentire lo spettatore parte di un viaggio globale senza filtri.