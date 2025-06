Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film Goonies

“È il nostro tempo, il nostro tempo è adesso!”. Sono passati quarant’anni da quando I Goonies ha debuttato nei cinema, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di milioni di spettatori, e non perde il suo fascino. Il film, diretto da Richard Donner e scritto da Chris Columbus su soggetto di Steven Spielberg, è diventato con il tempo molto più di un’avventura per ragazzi: è un vero e proprio manifesto generazionale. Oggi, a distanza di quattro decenni, i luoghi in cui è stato girato il film sono ancora lì, quasi cristallizzati nel tempo, pronti ad accogliere i fan che desiderano rivivere, almeno per un attimo, quella sensazione di meraviglia e libertà che solo l’infanzia – e il cinema – sanno dare.

Di cosa parla

Un gruppo di ragazzi di un quartiere chiamato I Goonies a Astoria, Oregon, rischia di perdere la casa a causa di un progetto immobiliare che li vuole sfrattare. Mikey Walsh, il leader del gruppo interpretato da Sean Austin, trova in soffitta una mappa del tesoro appartenuta al leggendario pirata Willy l’Orbo. Convinto che il tesoro nascosto possa salvare il quartiere, Mikey coinvolge i suoi amici — Brand, Chunk, Mouth, Data, Andy e Stef — in una caccia al tesoro che li porterà in un’avventura piena di pericoli. I Goonies seguono la mappa fino a un sistema di grotte sotterranee dove devono affrontare trappole ingegnose e ostacoli mortali. Nel frattempo, vengono inseguiti dalla famigerata famiglia di criminali Fratelli, che vuole mettere le mani sul tesoro. Tra imprevisti, colpi di scena e momenti di amicizia, i ragazzi scoprono il vero valore del coraggio e della solidarietà, e alla fine vivono un’avventura indimenticabile che cambierà per sempre le loro vite.

Dove è stato girato

Ogni anno Astoria rende omaggio al film con il Goonies Day, che si tiene intorno al 7 giugno, data di uscita ufficiale del film negli Stati Uniti. Durante questa celebrazione, la città si anima di eventi, proiezioni, tour guidati e incontri tra fan. Intere famiglie e viaggiatori da ogni parte del mondo si ritrovano per rivivere insieme la magia dell’avventura, dimostrando che, anche dopo quarant’anni, I Goonies non è semplicemente un film, ma una comunità, un sentimento condiviso, un’eredità culturale.

Fonte: Ufficio stampa

Astoria, Oregon: la città dove tutto ebbe inizio

È nella piccola cittadina costiera di Astoria, nel nord-ovest dell’Oregon, che prende vita l’avventura dei Goonies. Le strade in pendenza, le case in legno affacciate sull’oceano e l’atmosfera da porto di provincia diventano il palcoscenico perfetto per presentare Mikey, Brand, Mouth, Data e Chunk, i piccoli protagonisti del film. Passeggiare oggi per Astoria significa ritrovare quell’ambientazione autentica che non sembra essere cambiata di molto nel tempo. La casa di Mikey Walsh è ancora lì, al numero 368 di 38th Street, anche se l’accesso è limitato per rispetto della proprietà privata. Qui i Goonies trovano la mappa del tesoro in soffitta e Chunk si esibisce nel suo Shuffle Truffle all’aperto.

Da quel punto, il panorama è ancora lo stesso visto nel film: una vista sul Pacifico che trasmette quel senso di vastità e mistero che innesca la fantasia e il desiderio di partire all’avventura. Anche altre location minori di Astoria sono ancora riconoscibili. L’ex carcere della contea di Clatsop all’inizio del film è oggi un museo, l’Oregon Film Museum, dove si può visitare la cella di Jake Fratelli e vedere la jeep utilizzata dal personaggio per la fuga. Mentre il bowling dove lavorava Brand è ancora in funzione, mantenendo un’estetica vintage che sembra uscita direttamente dagli anni ’80; si chiama Lower Columbia Bowl e si trova a Marine Drive lungo la costa.

Ecola State Park

A circa 42km dalla città di Astoria si trova l’Ecola State Park, una riserva naturale affacciata sull’oceano che regala uno dei paesaggi più iconici del film. È qui che i Goonies si affacciano su una baia selvaggia, puntando il dito verso l’orizzonte, guidati dalla mappa del tesoro del pirata Willy l’Orbo. Quelle scogliere, coperte da nebbie sottili e lambite dalle onde dell’oceano, diventano metafora perfetta del confine tra realtà e immaginazione, tra quotidiano e straordinario. Visitare oggi Ecola State Park significa immergersi in una natura potente e incontaminata, fatta di sentieri che si affacciano su spiagge remote, foreste costiere e panorami mozzafiato. Il parco è una meta amatissima da escursionisti e fotografi, ma anche da appassionati del film, che qui trovano uno dei momenti più evocativi dell’intera pellicola.Alcune zone del parco potrebbero anche sembrare familiari ai fan della saga di Twilight, anch’essa girata in questa zona.

Fonte: iStock

Cannon Beach

Uno degli scorci più riconoscibili de I Goonies è senza dubbio Cannon Beach, con il suo maestoso Haystack Rock che svetta tra le onde dell’oceano. Questo enorme monolite di roccia vulcanica è diventato negli anni una vera icona, non solo per i fan del film, ma per chiunque visiti l’Oregon. La spiaggia di Cannon Beach, con la sua sabbia dorata e le onde impetuose, è il teatro delle scene finali del film, dove i ragazzi emergono trionfanti dopo l’avventura nelle grotte. La sua vastità e il cielo aperto sembrano celebrare simbolicamente la libertà conquistata dai protagonisti, e ogni passo sulla battigia richiama l’eco di quella fuga emozionante dal nascondiglio del pirata.

Burbank Studios: il dietro le quinte della leggenda

Non tutte le scene de I Goonies sono state girate in esterni. Le spettacolari sequenze all’interno del ristorante abbandonato, delle trappole sotterranee e della nave di Willy l’Orbo sono state ricreate nei Burbank Studios in California. Nonostante non siano visitabili dal pubblico, è interessante sapere che la scenografia è stata costruita interamente a mano e che la nave pirata era una struttura reale, a grandezza naturale, ispirata ai vascelli del XVII secolo. Questi set interni, uniti all’ambientazione reale dell’Oregon, creano un perfetto equilibrio tra finzione e realtà, contribuendo a rendere l’universo dei Goonies così credibile e affascinante.