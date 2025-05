Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location di Firebrand

Il film Firebrand – L’Ultima Regina, diretto da Karim Aïnouz e interpretato da Alicia Vikander nei panni della sesta moglie di Enrico VIII, Caterina Parr, ci trasporta in un’epoca di intrighi politici e tensioni religiose. Ma non sono solo le interpretazioni intense e la regia raffinata a colpire lo spettatore: a rendere l’esperienza ancora più immersiva è la straordinaria location scelta per ambientare l’intera pellicola — Haddon Hall, nel Derbyshire. Una scelta che si rivela tanto audace quanto perfettamente coerente con l’anima del film. Ambientato negli ultimi anni del regno di Enrico VIII, Firebrand si concentra sul periodo in cui Caterina Parr vive al fianco di un re ormai vecchio, malato e paranoico (interpretato da Jude Law), ma ancora incredibilmente pericoloso.

Caterina è molto più di una moglie devota: è un’intellettuale, una donna profondamente religiosa e simpatizzante della Riforma protestante — una posizione rischiosissima in una corte ancora largamente cattolica. È anche la prima regina consorte d’Inghilterra a pubblicare un libro con il proprio nome. Il film segue le sue lotte quotidiane per sopravvivere a un ambiente in cui il sospetto, la delazione e la crudeltà regnano sovrani. Circondata da consiglieri doppiogiochisti, cortigiani assetati di potere e lo stesso Enrico sempre più instabile, Caterina deve muoversi con cautela per proteggere sé stessa, le figlie del re e i suoi ideali.

Fonte: Ufficio stampa

Dove è stato girato

Girare un film storico in un’unica location è una scelta logistica rischiosa, ma Firebrand ne trae pieno vantaggio. Le varie ali di Haddon Hall sono state adattate per rappresentare differenti ambientazioni della vita a corte: dai corridoi silenziosi delle stanze private della sovrana, fino ai maestosi saloni dove si decidono i destini della corona. L’architettura Tudor ed elisabettiana diventa parte del racconto, con le sue ombre, le sue luci naturali filtrate dalle vetrate piombate, i suoi silenzi carichi di tensione. Haddon Hall è stata la location scelta per molti film nel corso degli anni, ma questa è la prima volta che un film viene girato qui nella sua interezza.

Haddon Hall non è un set cinematografico artificiale, ma una vera e propria dimora medievale conservata in modo eccezionale. Con le sue sale rivestite in legno, i caminetti monumentali e le finestre gotiche, Haddon Hall ha un’autenticità che non può essere replicata in studio. Qui il tempo sembra essersi fermato. E questo è esattamente ciò che cercava Aïnouz: non solo un luogo che ricordasse l’epoca Tudor, ma che la incarnasse. Arroccata sulle dolci colline del Derbyshire, nel cuore dell’Inghilterra, Haddon Hall è una delle residenze storiche più affascinanti e meglio conservate del paese. Con origini che risalgono al periodo normanno, questa dimora ha attraversato secoli di storia inglese — dalla conquista normanna alle guerre civili, fino alla riscoperta romantica del XIX secolo — mantenendo intatto il suo fascino gotico e rinascimentale. Non è solo una casa signorile: è un luogo sospeso nel tempo, intriso di storie, arte e mistero.

Fonte: iStock

Un castello che ha incantato il cinema

Dai fornitori di alloggi alle società di catering, ristoranti, pub e bar, ai fornitori locali e a coloro che sono stati ingaggiati sul set come comparse, si stima che il film abbia investito oltre 3,1 milioni di sterline nell’economia locale in meno di tre mesi, in quello che tende a essere un periodo più tranquillo per il settore dell’ospitalità e del tempo libero. “Soggiornare nella stessa location per tutta la durata delle riprese è molto insolito, ma data la straordinaria location, siamo riusciti a creare il nostro studio praticamente al suo interno” ha affermato Gabriella Tana, produttrice di Firebrand. “Mentre il processo di alloggio di solito prevede la prenotazione di grandi hotel e il trasporto in autobus di cast e troupe sul set, il fatto di essere qui per otto settimane ci ha permesso di adottare un approccio più completo, utilizzando hotel e proprietà più piccole e indipendenti, il che ha creato una continuità per il cast e la troupe, consentendo loro di ambientarsi e concentrarsi interamente sul lavoro da svolgere”.

Gli attori principali hanno affittato delle case vicino a Haddon Hall e il Rutland Arms a Bakewell ha ospitato il resto del cast, mentre il Peacock at Rowsley e l’H Boutique Hotel si sono presi cura della troupe. Il film è una splendida pubblicità per la Hall, il Peak District e per la regione del Regno Unito in generale. Alicia Vikander e Jude Law hanno scelto di abitare dentro Haddon Hall per tutta la durata delle riprese, rinunciando ai comfort dei classici alloggi per attori. Dormire negli stessi spazi vissuti secoli prima da nobili e servitù ha permesso loro di entrare ancora più profondamente nei personaggi. Il risultato? Un’interpretazione vibrante, che trasuda realtà anche nei momenti più intimi.

Fonte: iStock

“Tutti hanno adorato stare qui” ha rivelato la produttrice, aggiungendo che “essere immersi nella bellezza del Peak District è stato un vero privilegio e ha reso l’esperienza lavorativa ancora più piacevole.” Trattandosi di un’opera incentrata sui personaggi, il regista ha ritenuto fondamentale che il cast si immergesse completamente nel mondo di Haddon e questo ha davvero giovato alle riprese, influenzando notevolmente le loro interpretazioni. Locali come il The Manners Pub, il Grouse and Claret a Rowsley, il Joiner’s Arms, il The Wheatsheaf e anche il Raja’s Curry House, oltre a molti altri, erano frequentati abitualmente dal cast e dalla troupe, per non parlare della fantastica festa di fine riprese organizzata per noi alla Thornbridge Brewery.

In definitiva, Firebrand non propone soltanto una nuova prospettiva sulla figura poco raccontata di Caterina Parr, ma ci invita a varcare le soglie di un luogo dove la storia non è solo narrata, ma vissuta. Haddon Hall è molto più di una location: è un personaggio silenzioso ma fondamentale, capace di raccontare — senza parole — un intero mondo che oggi, grazie al cinema, possiamo nuovamente esplorare.