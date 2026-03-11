iStock Vista panoramica sull'Eremo di Camaldoli

Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tra antichi abeti bianchi, faggete vetuste e silenzi che raccontano mille anni di storia, il monastero di Camaldoli sta vivendo un momento d’eccezione: le sue vallate e i sentieri verdi sono stati scelti come location per le riprese di una nuova serie targata Netflix.

Questa produzione internazionale, ispirata alla serie di videogiochi Assassin’s Creed, ha trasformato una delle aree più suggestive dell’Appennino toscano in un set dal forte impatto visivo, attirando l’attenzione dei fan degli scenari storici e avventurosi.

Le riprese di Assassin’s Creed proprio in questo luogo

Le riprese della serie Assassin’s Creed sono attualmente in corso nei boschi circostanti il monastero e l’Eremo di Camaldoli e nelle aree più suggestive del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, trasformando sentieri, radure e faggete in veri e propri set cinematografici. La scelta di questa location non è casuale. Il progetto live-action sviluppato da Ubisoft vede le ambientazioni storiche di Firenze come centrali e quindi le foreste toscane sono un’estensione naturale per questa produzione.

La produzione ha infatti voluto coniugare la trama ricca di mistero e avventura con paesaggi naturali capaci di evocare atmosfere antiche e suggestive.

Secondo le prime informazioni ufficiali, la troupe lavorerà intensamente per diverse settimane, impegnando maestranze e comparse locali in un progetto che promette di coniugare la grande produzione internazionale con lo spirito e l’identità del territorio casentinese.

Nonostante il riserbo su cast e dettagli narrative, tra le indiscrezioni circola il nome dell’attore australiano Toby Wallace, mentre il debutto della serie è ipotizzato tra la seconda metà del 2026 e il 2027.

La scelta del Parco Casentinese e dell’Eremo di Camaldoli è inoltre un grande riconoscimento per la qualità ambientale e paesaggistica di questi luoghi: scenari boschivi incontaminati, ampi spazi e la forte connessione tra uomo e natura hanno reso questa zona perfetta per un progetto che parla di storia, conflitti antichi e luoghi ricchi di simbolismo.

iStock

Dove si trova e come raggiungerlo

Il monastero di Camaldoli si trova in provincia di Arezzo, nel comune di Poppi (Toscana), a circa 815 metri di quota immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Questo complesso monastico fu fondato all’inizio del XI secolo da San Romualdo di Ravenna e nel corso dei secoli ha mantenuto la sua vocazione spirituale diventando meta di pellegrinaggi ma anche di escursioni e visite culturali.

Per raggiungere il monastero è possibile utilizzare l’auto. Da Arezzo – lontana circa 50 chilometri – si prosegue per Bibbiena/Casentino e dopo aver superato Bibbiena si andrà avanti finché non si troverà la deviazione a sinistra per Camaldoli.

Partendo dal Monastero di Camaldoli, un sentiero CAI percorribile in circa 1 ora e mezza conduce all’Eremo di Camaldoli, regalando scorci naturalistici unici in mezzo al verde. L’eremo si trova anche sulla via di svariati cammini spirituali come quello di San Romualdo che parte da Sant’Apollinare in Classe (Ravenna). In alternativa l’eremo si può anche raggiungere in auto.

Il fascino di questo luogo, ora amplificato dalla presenza di una produzione cinematografica di richiamo internazionale, offre un motivo in più per visitare uno degli angoli più incredibili della Toscana, dove storia e natura si incontrano.