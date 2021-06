A Caserta, nei luoghi della fiction “L’amica geniale 3”

editato in: da

Continua il lungo viaggio dell’amatissima fiction L’amica geniale 3, che presto tornerà in onda con tante novità. Al momento, le riprese si susseguono a pieno ritmo e il cast della serie tv ha già fatto tappa presso alcune delle più importanti città italiane, dove si svolgono alcune delle scene della prossima stagione. Ora è il turno di Caserta, che si prepara ad accogliere la produzione nel suo bellissimo centro storico.

Caserta è una città dal fascino antico, e non solo per la sua celebre Reggia: lungo le sue vie si respira un’atmosfera incredibile, ed è possibile ammirare splendidi palazzi e antiche testimonianze di un florido passato. Proprio nei suoi quartieri più vecchi ci sono bellezze incomparabili tutte da scoprire. Ne è un esempio Casertavecchia, borgo medievale a due passi dal centro: dall’alto di un dolce rilievo da cui lo sguardo spazia per chilometri, si gode di un magnifico panorama dell’intera città.

È qui, tra strette viuzze e pregevoli architetture, che approda il set de L’amica geniale 3. Dopo aver fatto tappa a Napoli, Firenze e Milano, la troupe prosegue a ritmi serrati con le riprese che hanno come location proprio il centro storico della città campana. In questa cornice suggestiva, vedremo nuovamente Lila e Lenù (rispettivamente interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco), ormai donne, impegnate nel tentativo di strappare alla vita tutto ciò che possono, così da garantirsi un futuro migliore.

Lila, sposatasi a soli 16 anni e diventata mamma giovanissima, non ha mai lasciato la sua Napoli – dove ancora vive e lavora come operaia, in condizioni durissime. Al contrario, la sua cara amica Lenù ha colto l’occasione per girare l’Italia, dapprima studiando alla Normale di Pisa e poi scrivendo un romanzo di successo che le ha aperto le porte ad una vita più agiata.

Caserta è una delle splendide location che ci terranno compagnia nel corso della nuova stagione de L’amica geniale, tratta dal terzo romanzo Storia di chi fugge e di chi resta, di Elena Ferrante. Le riprese si concludono ancora una volta a Napoli, che è da sempre il cardine delle avventure della fortunatissima serie tv. La terza stagione sarà pronta per andare in onda probabilmente nei primi mesi del 2022, e l’attesa è già enorme.