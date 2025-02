I luoghi del film Blue Moon, da Roma a Dublino, passando per New York

Fonte: Ufficio stampa Berlinale 2025/istock Le location del film Blue Moon

Blue Moon, il nuovo film di Richard Linklater, viene presentato in anteprima mondiale alla 75° edizione della Berlinale segnando una nuova collaborazione tra il regista e l’attore Ethan Hawke, trent’anni dopo il cult Prima dell’Alba del 1995. Nel cast anche Margaret Qualley, reduce dal successo di The Substance, Bobby Cannavale e Andrew Scott. Il dramma, scritto da Robert Kaplow, si concentra sugli ultimi giorni di Lorenz Hart, parte del leggendario duo americano di cantautori di metà Novecento Rodgers & Hart. “Robert, Ethan e io abbiamo sviluppato questa storia per oltre un decennio e siamo emozionati e grati che sia giunto il momento di darle vita” ha detto il regista in una dichiarazione. Sony Pictures Classics ha dichiarato: “Quasi un anno fa, Rick, Ethan e John ci hanno contattato con la fantastica sceneggiatura di Blue Moon. Aiutarli nei mesi successivi a metterla insieme è stato incredibilmente emozionante“.

Di cosa parla Blue Moon

Hart e Rodgers, rispettivamente paroliere e compositore, furono due celebri autori musicali americani. La sera del 31 marzo 1943, mentre Richard Rodgers celebrava il trionfo della prima di un rivoluzionario musical di successo, Oklahoma!, Hart viveva ai margini della società e sarebbe morto di lì a poco, a novembre, dopo una battaglia contro l’alcolismo e problemi di salute mentale che avevano reso difficile la proficua collaborazione. In un angolo del ristorante Sardi’s, punto di ritrovo di Broadway, egli finge di essere felice per il trionfo del suo ex socio, ma dentro è dilaniato dal fallimento personale e professionale.

Sardi’s Restaurant di New York

Blue Moon è ambientato principalmente al Sardi’s Restaurant di New York il 31 marzo 1943, la sera della prima del musical Oklahoma!, una data significativa poiché ha segnato la prima collaborazione di Rodgers con Oscar Hammerstein II, che ha sostituito Hart. Sardi’s aprì per la prima volta i battenti nel 1927 e, nel tentativo di attrarre clienti nella nuova sede, i proprietari Vincent Sardi e la moglie Eugenia Pallera cercarono di ricordare uno dei loro jazz club parigini preferiti che appendeva caricature di star del cinema come decorazioni alle pareti. La coppia imitò l’idea, ingaggiando l’artista russo Alex Gard per raffigurare le star di Broadway in cambio di un pasto al giorno, un accordo che fu onorato fino alla morte di Gard nel 1948. La tradizione si affermò e Sardi’s divenne noto per i disegni dell’élite di Broadway che ne punteggiavano le pareti.

Negli anni 30 un gruppo di grandi personaggi di Broadway e giornalisti che si facevano chiamare “Cheese Club” si incontravano regolarmente da Sardi’s e contribuirono a catapultare il ristorante nel mezzo della comunità di Broadway. Sardi’s divenne un rifugio per la gente di teatro e rimase aperto fino a tardi per accogliere gli attori e ospitare feste dopo lo spettacolo e la prima. In particolare, il compagno di Antoinette Perry, Brock Pemberton, inventò il Tony Award mentre cenava da Sardi’s, un premio che continua a essere assegnato in suo onore ogni anno.

Sebbene il proprietario Vincent Sardi sia nato nel nord Italia, il cibo in sé non è italiano, ma piuttosto continentale, una decisione che si dice fosse intesa a dissociare il ristorante dalla mafia italiana. Nel corso degli anni, sia il più anziano che il più giovane Vincent Sardi hanno tentato di aprire altre sedi a Manhattan e a Long Island, ma alla fine non ci sono riusciti. Sardi’s è un’istituzione esclusiva del Theater District di New York, un punto fermo nel mondo di Broadway in continuo cambiamento.

In giro per l’Europa

Le riprese di Blue Moon sono iniziate a Dublino, dove il team ha potuto sfruttare la bellezza della città per ricreare l’atmosfera della New York degli anni 30. La città irlandese offre paesaggi suggestivi a livello naturale, ma anche un’architettura molto caratteristica che ha arricchito tante storie sul grande e piccolo schermo. Nel mese di Ottobre 2024, inoltre, Linklater e il cast sono stati avvistati a Roma, più precisamente in zona Roma Nord per tre giorni di riprese del film.

Secondo alcune fonti, le riprese dovrebbero aver avuto luogo in via del Casale San Nicola, nei pressi del quartiere Olgiata, soprannominato la Beverly Hills romana per la presenza di ville e case di molti vip. Quindi c’è anche un po’ di Italia in questo film che rivedremo presto sul grande schermo.