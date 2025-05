Fonte: iStock/Ansa Le location di Beautiful in Italia

Dal 28 al 31 maggio 2025, la celebre soap americana torna nel Belpaese con i suoi protagonisti storici. Un evento speciale per i fan italiani a Napoli. Per i fan di lunga data, per i curiosi e per chi sogna un selfie con Brooke o Ridge sullo sfondo del Golfo di Napoli, l’appuntamento è a fine maggio. Beautiful non è solo una soap: è un appuntamento quotidiano con la passione, il dramma e – ora più che mai – con l’Italia.

Beautiful sceglie ancora l’Italia: questa volta tocca a Napoli e Capri

La soap opera più amata e longeva della televisione, Beautiful, si prepara a far sognare ancora una volta i telespettatori italiani. A fine maggio la produzione sbarcherà in Italia per girare nuove puntate ambientate tra le suggestive cornici di Napoli e Capri, due delle perle del Mediterraneo. La scelta non è casuale: l’Italia è da sempre una delle mete preferite dal team creativo della soap, grazie all’affetto costante e duraturo del pubblico nostrano.

Dopo aver incantato gli spettatori con le ambientazioni sul Lago di Como, a Venezia, Portofino, in Puglia e più recentemente a Roma, Beautiful si prepara a regalare nuovi scenari mozzafiato e trame appassionanti che verranno trasmesse in Italia nel 2026 (e negli Stati Uniti già da luglio 2025). Le prime riprese si svolgeranno nel centro storico di Napoli, tra vicoli pieni di vita, il Maschio Angioino e il lungomare, prima di raggiungere l’isola di Capri, un luogo da sogno. Qui, tra la Piazzetta, Marina Grande e la magica Grotta Azzurra, verranno scritte nuove pagine di passione e conflitti familiari che animano da sempre questa soap opera intramontabile.

Tornano i grandi protagonisti, con una sorpresa per i fan

L’occasione è resa ancora più speciale dal ritorno in Italia di quattro volti amatissimi dal pubblico: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Thorsten Kaye (Ridge Forrester), John McCook (Eric Forrester), Jack Wagner, che interpreta l’indimenticabile Nick Marone, di nuovo sotto i riflettori dopo una lunga assenza. A dirigere le riprese sarà ancora una volta Bradley Bell, produttore esecutivo e capo sceneggiatore della serie, che promette episodi ricchi di emozioni, conflitti e – come sempre – tanto glamour.

E per rendere il tutto ancora più memorabile, il 31 maggio, dalle 14 alle 17, è previsto un evento gratuito e aperto al pubblico a Napoli presso il Castel Nuovo (Maschio Angioino): un’opportunità unica per i fan italiani di incontrare dal vivo i loro beniamini.

Castel Nuovo, un luogo e un simbolo

Conosciuto anche come Maschio Angioino, il Castel Nuovo è uno dei simboli più iconici di Napoli. Situato in Piazza Municipio, a pochi passi dal porto e dal centro storico, questo imponente castello medievale rappresenta non solo un importante sito storico, ma anche un luogo perfetto per eventi culturali e artistici. Costruito nel 1279 per volere di Carlo I d’Angiò, il castello ha attraversato secoli di storia, tra dominazioni aragonesi, spagnole e borboniche, mantenendo intatta la sua imponenza architettonica. Il suo maestoso Arco di Trionfo in marmo, inserito tra due torri, è uno degli esempi più celebri di arte rinascimentale napoletana.

Il Castel Nuovo è oggi sede del Museo Civico di Napoli, che ospita sculture, affreschi e opere d’arte di varie epoche, oltre a sale storiche visitabili come la Sala dei Baroni. La scelta di ambientare qui una parte delle nuove puntate di Beautiful, nonché l’evento speciale con il pubblico previsto per sabato 31 maggio 2025, non è casuale: unire il fascino intramontabile della soap americana con la suggestione storica del Maschio Angioino rende l’iniziativa ancora più affascinante, creando un ponte tra fiction e realtà in uno degli scenari più scenografici del Mediterraneo.

Un successo globale che continua a emozionare

Con oltre 35 anni di messa in onda, Beautiful continua a essere la soap opera più vista al mondo, trasmessa in oltre 100 paesi. Nel corso degli anni, ha fatto tappa in location esotiche come Abu Dhabi, Dubai, Australia, Danimarca, Messico, Principato di Monaco, e tanti altri, ma è proprio l’Italia a occupare un posto speciale nel cuore della produzione. La combinazione tra bellezze paesaggistiche, calore del pubblico e fascino culturale rende il nostro Paese la cornice ideale per nuove storie da raccontare. E questa nuova “avventura italiana” promette di unire il fascino del Sud con l’intramontabile universo Forrester.