I "viaggi pazzeschi" di Victoria Cabello

Anche nei viaggi più comuni si può sempre trovare qualche esperienza insolita – se non addirittura pazzesca – da fare. Oltre ai musei, alle visite guidate e alle classiche attrazioni turistiche ci sono esperienze inusuali che meritano un viaggio. Magari su consiglio di chi ci vive.

È quanto racconta Victoria Cabello nel programma Tv “Viaggi pazzeschi“, di cui è anche co-autrice, che va in onda in prima serata ogni martedì su TV8, dove, insieme al suo fidato compagno di disavventure Paride Vitale (con cui ha condiviso la vittoria dell’edizione di Pechino Express dello scorso anno), mostra le attività più adrenaliniche e da brivido che si possono fare in città come Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool.

In ogni tappa, tre italiani trasferiti da tempo nella città protagonista di ogni puntata – ribattezzati “local” – propongono a Victoria e a Paride delle esperienze insolite, lontane dai convenzionali tour turistici.

Da brivido vero è, per esempio, immergersi tra le acque ghiacciate di un lago in Finlandia, cosa che i due protagonisti del programma hanno provato davvero, ma anche fare sci nautico sulla Senna a Parigi. Sono solo alcune delle attività bizzarre e decisamente inaspettate che Victoria e Paride hanno voluto provare. Esperienze che chiunque viaggi in questi luoghi può fare. Il bagno nel ghiaccio è un’usanza non soltanto finlandese ma di molti Paesi del Nord Europa. È una pratica salutare per il corpo e, solitamente, ci si immerge dopo aver fatto una sauna perché il contrasto tra caldo e freddo è alla base degli effetti benefici di questo tipo di trattamento.

Quanto alle attività nautiche sulla Senna, non sono poi così folli. Il Comune di Parigi sta facendo un grosso lavoro di depurazione delle acque della Senna in vista delle Olimpiadi del 2024, in quanto, oltre a ospitare la cerimonia di apertura olimpica, alcune gare, come quelle di nuoto, si svolgeranno proprio sul fiume.

SiViaggia ha intervistato Victoria Cabello per scoprire se anche lei è una da “viaggi pazzeschi” e carpirne qualche indicibile segreto.

Cos’è per te un “viaggio pazzesco”? La location, le esperienze adrenaliniche o altro…

“Combinerei tutto, location con esperienza adrenalinica, un mix micidiale. Sogno di andare a vedere “The Lightning Field” di Walter de Maria (nello Stato americano del New Mexico, n.d.r.). È un posto ad altissima concentrazione di temporali e l’artista ha piazzato in una rada dei pali che attirano i fulmini. Durante un temporale lo spettacolo è pazzesco, si può dormire anche li. Ecco è un’esperienza che vivrei magari con Dario Argento”.

Farsi consigliare dai local o dagli expat: è questa la chiave vincente per un viaggio autentico? C’è differenza tra local ed expat secondo te?

“Non c’è in realtà una differenza tra l’uno e l’altro, secondo me è la chiave vincente. È come chiedere ad un amico quali sono le cose belle da vedere, i consigli degli insider sono il meglio perché sono aggiornati sugli ultimi trend e poi sono consigli dati da persone che vivono il Paese veramente tutti i giorni”.

Tra le mete che hai avuto modo di scoprire durante il programma “Viaggi pazzeschi” quale hai preferito?

“Helsinki mi è piaciuta molto, la trovo in linea con me, piena di stranezze e di hobby. Ho scoperto che la Finlandia è il mio Paese per le stranezze che offre. Poi direi Liverpool che mi ha colpito positivamente, fuori dagli schemi ed è anche una destinazione facile da raggiungere a cui nessuno pensa”.

C’è stata un’esperienza tra quelle che hai fatto per “Viaggi pazzeschi” che ti ha cambiata?

“Il rapporto con il freddo ad Helsinki mi ha fatto andare oltre i miei limiti e scoprire i benefici di qualcosa che sulla carta pensi possa “ucciderti”: se pensi di buttarti nell’acqua a -27 gradi…. Mi piace l’idea di un popolo che convive con una natura ostile ed è riuscita a trovare dei benefici. Dopo Helsinki affronterò sicuramente il prossimo inverno in maniera differente”.

Qual è il viaggio più bello della tua vita?

“Il Giappone, senz’ombra di dubbio”.

Qual è l’oggetto indispensabile che metti sempre in valigia?

“Il phon per la frangetta, indispensabile davvero per me!”.