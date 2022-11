Guida di Helsinki, viaggio alla scoperta della capitale della Finlandia

Capitale della Finlandia, uno degli stati europei più a nord, Helsinki è una città molto vivibile, con monumenti storici e creazioni artistiche moderne, aperta e dinamica.

Visitare la città è piuttosto facile, essendo a misura d’uomo, con ottime opportunità di spostarsi a piedi in bicicletta o con la metropolitana che annovera una sola linea in grado di collegare il centro alla periferia molto velocemente.

Inoltre, vanta numerosi parchi e la possibilità di visitare le numerose isolette dell’arcipelago proprio di fronte alla città. In estate vi sono numerosi stabilimenti sul mare nei quali si trova anche la famosa sauna finlandese.

Quando andare a Helsinki: clima

Il clima è baltico con inverni molto freddi ed estati miti. Il periodo meno freddo va da maggio a settembre con temperature intorno ai 20 gradi di giorno.

Cosa vedere a Helsinki

Cattedrale luterana di Helsinki: è la cattedrale più grande e imponente della città, costruita nel XIX in stile neoclassico. Si trova in piazza del Senato, in posizione sopraelevata, caratterizzata dal suo colore bianco e la grande cupola. All’interno non è sfarzosa ma ordinata ed elegante.

Cattedrale della Dormizione: molto diversa dalla Cattedrale luterana, risale alla fine dell’800, e si propone con materiale in mattoni rossi e con uno stile filo-russo. Le sue 13 cupole svettano in cima e sono tutte in oro, brillando particolarmente alla luce, in segno di sfarzosità. La cattedrale si trova in collina poco fuori dal centro città.

Suomenlinna: patrimonio dell’Unesco dal 1991 è una fortezza sull’acqua, costruita per resistere agli attacchi russi e ribattezzata con il nome attuale a termine dei combattimenti, con l’indipendenza della Finlandia nel 1917. Oggi è mèta turistica, raggiungibile in circa 10 minuti di traghetto. Intorno alla fortezza troverete un piccolo quartiere della città dove poter girovagare o fare shopping.

Come arrivare a Helsinki

Dall’Italia ci sono voli diretti per Helsinki, sia con le compagnie di linea che low cost. Il volo dura circa 3 o 4 ore secondo la città di partenza.

Come spostarsi a Helsinki

La rete di trasporto pubblico è altamente efficiente, in funzione di giorno e di notte e comprende metropolitana, autobus, tram, treni locali, traghetto per Suomenlinna ed alcune linee suburbane di bus. Dall’aeroporto partono 2 linee di bus navetta, il nr. 615 e il Finnair Bus, che arrivano in centro città nei pressi della stazione in circa 20 minuti.

Dove dormire a Helsinki

Come in tutte le capitali europee è possibile dormire in hotel, appartamenti e affittacamere. I costi sono piuttosto elevati ma spostandosi dal centro si trovano delle buone occasioni di pernottamento. La città non è molto grande, dunque, anche soggiornando fuori dall’area delle visite, è possibile utilizzare i mezzi pubblici e arrivare in tempi brevi.

Cosa mangiare a Helsinki

Salmone: cucinato alla piastra, bollito, marinato, affumicato, al forno con le patate, in casseruola o nella zuppa con erbe aromatiche

Aringa del Baltico: alla griglia o marinata. Venduta anche come street-food

Zuppa di funghi

Hernekeitto: zuppa di piselli secchi e senape

Piatti con carne di alce

Documenti per viaggiare a Helsinki

La Finlandia è stato-membro dell’Unione Europea ed è inclusa nell’aera della norma Schengen per il traffico aereo. Pertanto, è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio e non viene effettuato il controllo dei documenti all’arrivo in aeroporto.

Helsinki informazioni turistiche

Valuta: EUR – Euro

Lingua: finlandese

Fuso orario: +1h rispetto all’Italia

Corrente elettrica: 230V/50Hz

Numeri utili: Ambasciata d’Italia in Helsinki, Itäinen Puistotie 4 A – Tel: 00358 (0)9 6811280 // Numero Unico europeo per emergenza – Tel: 112

Cosa vedere nei dintorni di Helsinki

I luoghi insoliti da vedere a Helsinki

