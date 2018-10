Sagre autunnali: guida d’Italia dal 1 al 31 ottobre

editato in: da

Le temperature iniziano a cambiare, in alcune regioni prima che in altre, e le giornate tendono a far notare in maniera sempre più netta il proprio accorciarsi. L’autunno è arrivato, rivedendo in parte il tormentone di Game of Thrones, tra chi lo ama e chi non riesce proprio a scrollarsi di dosso la nostalgia per l’estate trascorsa.

Un buon modo per favorire questa transizione è di certo quello di ricordarsi delle gustose prelibatezze legate a questo periodo dell’anno, esaltate da numerose sagre in giro per l’Italia. Ecco quelle del mese di ottobre, dall’1 al 31:

Dal 4 al 7 ottobre si terrà la sagra dell’uva di Cupramontana, in provincia di Ancona, nelle Marche. Mostre, concerti e ovviamente stand gastronomici, con Edoardo Bennato che sarà l’ospite principale della rassegna, in concerto alle ore 22.30 del 5 ottobre.

Dal 5 all'8 ottobre si terrà la sagra dell'uva di Marino, a Roma. Un appuntamento storico, giunto alla sua 94esima edizione. Per parteciparvi sarà necessario pagare un ticket, dal costo irrisorio di tre euro. Lunedì 8, alle ore 21.30, ci sarà il concerto de Le Vibrazioni .

Dal 6 al 7 ottobre si terrà il campionato mondiale del fungo a Cerretto Laghi, in provincia di Reggio Emilia. Tante le passeggiate in gruppo previste e le conferenze mercato enogastronomico e artigianale, con giochi e spettacoli per intrattenere tutti.

Il 7 ottobre si terrà la festa delle mele a Gressan, in Valle d'Aosta, giunta alla sua 36esima edizione. Prodotti artigianali in vendita, stand gastronomici e, ovviamente, vendita di mele di tutti i tipi, con musica e animazione per i più piccoli.

Dal 19 al 21 ottobre si terrà la festa dell'uva di Merano, in Alto Adige, con costumi tradizionali per uno spettacolo fantastico, insieme con carri allegorici. A ciò si aggiungono i consueti stand gastronomici, con le bande sudtirolesi che daranno vita a un corteo tradizionale musicale.

Dal 19 al 21 ottobre si terrà il Funghi Fest a Castelbuono, in provincia di Palermo. Si tratta della dodicesima edizione, che si svolgerà tra visite guidate, escursioni, musica e degustazioni.

Dal 27 al 28 ottobre si terrà l'evento Bacco per Bacco, a Turi in Puglia, dedicato al melograno e al vino primitivo. Si tratta della sesta edizione, con tanto cibo, spettacolari di vario tipo e soprattutto divertimento.