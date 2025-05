Fonte: iStock Scopri le tradizioni gastronomiche di Rovaniemi, nella Lapponia finlandese

La cultura gastronomica della Lapponia è strettamente legata alla sua natura incontaminata, e Rovaniemi è il luogo ideale per scoprire i prodotti freschi delle foreste e delle acque del Nord. La capitale artica della Finlandia offre non solo ristoranti unici e luoghi rilassanti dove mangiare, ma anche specialità locali e sapori provenienti da tutto il mondo.

In effetti, la scena gastronomica di Rovaniemi è tutt’altro che modesta. Anzi, qui troverai di tutto: dall’alta cucina premiata ai piatti locali autentici, dai bistrot del centro città alle cucine accoglienti del Circolo Polare Artico. Se ami provare sapori diversi, in questa cittadina potrai gustare una cucina lappone fresca e genuina.

Quali sono i piatti tradizionali lapponi

La cucina di Rovaniemi riflette l’ambiente tanto duro quanto affascinante della Lapponia. È caratterizzata dall’uso di ingredienti locali come renna, pesce e bacche selvatiche. Quando si visita la Lapponia finlandese, assaporare la cucina tradizionale locale è un’esperienza imprescindibile. Le proposte culinarie della regione affondano le radici nella cultura sami e nelle risorse naturali offerte dal paesaggio artico.

Dai ricchi stufati di renna ai dolci a base di camemoro, i piatti lapponi offrono un gusto unico della gastronomia nordica, allo stesso tempo confortante ed esotico. Ecco alcuni piatti tradizionali da non perdere durante la tua visita a Rovaniemi:

Poronkäristys (renna saltata) : è un classico piatto lappone preparato con carne di renna tagliata finemente, solitamente servita con purè di patate e salsa di mirtilli rossi. È un piatto fondamentale della cultura gastronomica finlandese.

: è un classico piatto lappone preparato con carne di renna tagliata finemente, solitamente servita con purè di patate e salsa di mirtilli rossi. È un piatto fondamentale della cultura gastronomica finlandese. Lohikeitto (zuppa di salmone) : una zuppa cremosa a base di salmone fresco, patate, carote e porri, spesso aromatizzata con aneto, ideale per il freddo clima della Lapponia.

: una zuppa cremosa a base di salmone fresco, patate, carote e porri, spesso aromatizzata con aneto, ideale per il freddo clima della Lapponia. Karjalanpiirakka (fagottini careliani) : pasticcini con crosta di segale ripieni di porridge di riso o purè di patate, solitamente serviti con burro all’uovo.

: pasticcini con crosta di segale ripieni di porridge di riso o purè di patate, solitamente serviti con burro all’uovo. Ruisleipä (pane di segale) : alimento base della cucina finlandese, questo pane denso e nutriente è preparato con farina di segale e spesso gustato con burro o formaggio.

: alimento base della cucina finlandese, questo pane denso e nutriente è preparato con farina di segale e spesso gustato con burro o formaggio. Leipäjuusto (formaggio finlandese “che scricchiola”) : conosciuto anche come “pane di formaggio”, è un formaggio dal gusto delicato, spesso servito caldo con marmellata di camemoro (cloudberry).

: conosciuto anche come “pane di formaggio”, è un formaggio dal gusto delicato, spesso servito caldo con marmellata di camemoro (cloudberry). Bidos : uno stufato tradizionale sami a base di carne di renna, patate e carote. È un piatto tipico durante festival e riunioni.

: uno stufato tradizionale sami a base di carne di renna, patate e carote. È un piatto tipico durante festival e riunioni. Kalakukko: una torta salata di pesce preparata con pasta di segale, generalmente ripiena di salmone o coregone (un pesce d’acqua dolce).

In cosa si differenzia la cucina lappone dalle altre cucine nordiche?

Pur condividendo alcune caratteristiche con le altre cucine nordiche — come l’uso di pesce e selvaggina — la cucina lappone si distingue per la forte presenza della carne di renna e delle bacche selvatiche.

Il popolo sami, indigeno della Lapponia, ha una lunga tradizione di allevamento delle renne, che ha influenzato profondamente le pratiche culinarie della regione. A differenza delle ricette scandinave più comuni, i piatti lapponi spesso includono ingredienti unici come il camemoro e l’acetosa di montagna, meno utilizzati altrove nei paesi nordici.

Inoltre, i metodi di cottura sono spesso semplici e mirano a preservare i sapori naturali degli ingredienti. Questa semplicità è una caratteristica distintiva della cucina tradizionale, che valorizza la freschezza e la qualità dei prodotti locali.

Gli ingredienti della cucina lappone

Gli ingredienti della cucina lappone rispecchiano appieno le risorse naturali della regione. Tra i più comuni si trovano:

Renna : carne versatile usata in stufati, arrosti, insaccati e altro.

: carne versatile usata in stufati, arrosti, insaccati e altro. Pesce : salmone, trota e coregone sono molto diffusi, spesso affumicati o usati nelle zuppe.

: salmone, trota e coregone sono molto diffusi, spesso affumicati o usati nelle zuppe. Bacche selvatiche : mirtilli rossi e camemori sono spesso utilizzati in salse e dessert.

: mirtilli rossi e camemori sono spesso utilizzati in salse e dessert. Ortaggi a radice : patate, carote e rape sono presenti in molti piatti tradizionali.

: patate, carote e rape sono presenti in molti piatti tradizionali. Segale: usata per pane e torte salate, è un cereale molto comune nella cucina finlandese.

Questi ingredienti non solo definiscono il profilo aromatico della cucina lappone, ma testimoniano anche le pratiche sostenibili del popolo sami, che da sempre vive in armonia con la natura.

Come cucinare piatti tradizionali lapponi a casa

Se queste ricette ti ispirano e vuoi portare un po’ di Lapponia nella tua cucina, preparare piatti tradizionali lappone può essere un’esperienza molto gratificante. Ecco alcuni consigli per cominciare:

Scegli ingredienti di qualità : cerca carne di renna e pesce fresco. Se non disponibili localmente, valuta l’acquisto presso negozi specializzati in prodotti finlandesi.

: cerca carne di renna e pesce fresco. Se non disponibili localmente, valuta l’acquisto presso negozi specializzati in prodotti finlandesi. Punta alla semplicità : le ricette lapponi prediligono metodi di cottura semplici per esaltare i sapori naturali. Evita di usare troppe spezie e lascia che la qualità degli ingredienti emerga.

: le ricette lapponi prediligono metodi di cottura semplici per esaltare i sapori naturali. Evita di usare troppe spezie e lascia che la qualità degli ingredienti emerga. Sperimenta con le bacche : integra mirtilli rossi e camemori nei tuoi piatti, come salse o dessert, per dare un tocco autentico nordico.

: integra mirtilli rossi e camemori nei tuoi piatti, come salse o dessert, per dare un tocco autentico nordico. Prova ricette tradizionali: comincia con piatti classici come il bidos o il lohikeitto. Sono gustosi e rappresentano fedelmente la cultura gastronomica lappone.

Esplorando la cucina lappone anche da casa, potrai gustare i sapori unici dell’Artico e approfondire la conoscenza delle tradizioni culinarie della Lapponia finlandese.

Per un’esperienza pratica, potresti prendere parte a un corso di cucina a Rovaniemi. I Lapin Martat offrono corsi di cucina finlandese dove si possono imparare a preparare piatti tradizionali.

Dalla natura al tuo piatto: dove mangiare a Rovaniemi

La cucina lappone è semplice e autentica, proprio come i paesaggi da cui proviene. Gli ingredienti freschi e stagionali sono fondamentali nella preparazione e darne risalto è quello a cui chef sono più attenti. A Rovaniemi, i piatti lapponi sono deliziosi sia in un ristorante elegante che accanto a un falò nella natura selvaggia.

Che tu sia in cerca di uno snack veloce a pranzo, una cena gustosa o una bevanda rinfrescante, ecco i locali che abbiamo selezionatoper te tra quelli di Rovaniemi che offrono cucina tradizionale lappone.

Arctic Restaurant

La pura natura del nord è l’ingrediente principale dell’Artic Restaurant. La filosofia culinaria di questo locale si basa sull’uso di ingredienti provenienti dalla natura più incontaminata, preparati secondo i metodi artici.

Pregiata carne di renna, alce, salmone, salmerino artico, granchio reale e manzo finlandese vengono preparati con cura per offrire un’esperienza di gusto unica. Il servizio esclusivo e l’atmosfera raffinata completano il viaggio culinario nella pura natura del nord.

Café Koti

Café Koti è un locale accogliente e rilassato nel cuore di Rovaniemi. Ogni mattina viene servita una deliziosa colazione per iniziare al meglio la giornata. Dal lunedì al venerdì, è disponibile anche un buffet per il pranzo, con una varietà di piatti gustosi.

Lo staff è orgoglioso di preparare a mano tutti i caffè e prodotti da forno, assicurando che ogni assaggio sia un atto di amore.

KesäRafla Summer Restaurant & Sauna

Il KesäRafla Summer Restaurant & Sauna è conosciuto dai locali come un vivace punto d’incontro e salotto estivo. Il ristorante con terrazza offre bevande rinfrescanti e gustosi piatti alla griglia con una splendida vista sul fiume Kemijoki. Durante la cena è possibile godere del calore della tradizionale sauna finlandese e fare un tuffo nel fiume per rinfrescarsi.

La sauna unisex a legna può ospitare fino a 35 persone e dispone di docce separate per uomini e donne. L’ingresso alla sauna è gratuito se si dispone del proprio asciugamano; in caso contrario, il noleggio asciugamano costa 5 €.

Per chi cerca attività, sono disponibili beach volley e il noleggio di SUP board per esplorare le acque vicine. KesäRafla è aperto solo in estate e si trova accanto agli Ounasvaara Chalets e al Centro Sciistico di Ounasvaara, a soli 5 minuti in auto dal centro di Rovaniemi.

Lapland Restaurant Kotahovi

Il Lapland Restaurant Kotahovi è un incantevole ristorante per il pranzo situato a Rovaniemi, nel noto Villaggio di Babbo Natale. L’ingresso principale si trova all’interno del Santa Claus Reindeer Resort.

La cucina locale e tradizionale viene servita in una sala da pranzo accogliente, con un fuoco aperto al centro. Durante il pasto, puoi goderti l’atmosfera calda e, occasionalmente, avvistare una renna all’esterno!

Loft Cafe

Ci sono luoghi che, anche se mai visitati prima, sanno di avventura e di casa allo stesso tempo. Quando si pensa alla parola “loft”, vengono in mente mattoni e travi. Per il suo fondatore, Loft rappresenta il desiderio realizzato di creare un posto che servisse un po’ di magia insieme ad un ottimo caffè.

Che tu debba solo scaldarti le mani per un attimo, incontrare un vecchio amico o curare un cuore spezzato con del buon cibo, questo è il posto giusto per te.

Ristorante sull’Isola Kotisaari

Rovaniemi era una leggendaria città di boscaioli, e i fiumi Ounas e Kemi venivano utilizzati come canali per il trasporto del legname dalla fine del 1800 fino agli anni ’80, quando furono sostituiti dai camion.

Nei tempi passati, l’isola di Kotisaari era una roccaforte tradizionale dei boscaioli sul fiume Kemijoki, la cui storia vive ancora negli edifici dell’isola. Oggi, il vecchio capanno delle barche è stato ristrutturato ed è ora utilizzato come taverna.

L’isola è raggiungibile solo in barca, navigando lungo il pittoresco fiume Kemi. Qui potrai trascorrere una tranquilla giornata estiva o una serata autunnale particolarmente suggestiva, con le luci della città che si riflettono sull’acqua.

Ristorante Joulukka nella Foresta Segreta di Babbo Natale

Pace, natura selvaggia e 35 ettari di foresta ci circondano e garantiscono una sosta senza stress nella Foresta Segreta di Babbo Natale – Joulukka, a meno di mezz’ora di auto da Rovaniemi. Qui troverai capanne lapponi in legno, il ristorante Iso-Tokka con terrazza esterna che può ospitare oltre 100 persone, e la Kota, una capanna tradizionale perfetta per pranzi o cene intime cucinate sul fuoco.

Il menù è pensato per risvegliare i sensi con i sapori puri della Lapponia, grazie a piatti preparati sul momento con ingredienti locali.

Ristorante Gallis

Gallis unisce la cucina classica agli ingredienti locali nordici e a influenze gastronomiche da tutto il mondo, valorizzando la maestria artigianale e i piatti semplici ma preparati con cura.

La filosofia di Gallis è semplice: ingredienti eccellenti, atmosfera calorosa e momenti indimenticabili. Al Gallis, cibo delizioso, ottimi vini e servizio sincero vanno di pari passo.

Qui potrai gustare una lunga cena per celebrare un’occasione speciale, fermarti solo per un piatto principale durante la settimana o riunirti intorno a un grande tavolo con amici e familiari.

Gli ingredienti sono quelli provenienti dalla regione, pesce dei laghi del Nord e dei mari artici. Una delle specialità del locale, il gallo cedrone, proviene da Enontekiö, dove viene tradizionalmente cacciato. La carne di renna è ovviamente protagonista del menù di Gallis, proposta in varie forme.

In estate vengono raccolti e serviti i prodotti del bosco locali – funghi, bacche, germogli di abete, miele – che vengono conservati anche per l’inverno.

Il ristorante si trova in un ambiente tranquillo all’interno del bellissimo Glass Resort. Il soffitto di vetro del ristorante si apre direttamente sul cielo, permettendoti – nelle notti migliori – di ammirare l’aurora boreale durante la cena.