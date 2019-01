Il passaporto per Matera 2019: come ottenerlo e a cosa serve

editato in: da

Inizia ufficialmente il 19 gennaio l’anno di Matera Capitale europea della cultura.

Chi desidera visitare la città più famosa della Basilicata può diventare cittadino temporaneo. Basta ottenere il passaporto.

Il passaporto per Matera 2019 si può acquistare e si ha diritto a partecipare a tutti gli eventi del programma ufficiale di Matera 2019. Il passaporto costa 19 euro ed è valido tutto l’anno. Il che significa che, volendo, per 365 giorni si può accedere a tutto ciò che è previsto dal vastissimo programma che comprende più di 50 produzioni culturali, cinque grandi mostre, oltre alle decine di altre esposizioni minori, di artisti provenienti da tutto il mondo.

In cambio, viene chiesto a ogni cittadino temporaneo di Matera di portare con sé un libro da lasciare in eredità ai futuri cittadini che animeranno la città e che andrà ad arricchire la biblioteca di comunità in occasione dell’Open Culture Festival.

Come usare il passaporto per Matera 2019

Per alcuni eventi è necessaria la prenotazione: basta scegliere a quali si desidera partecipare e riservare il posto. Con l’acquisto del passaporto viene assegnato un codice di prenotazione personale da usare ogni volta che si vuole prenotare un posto a un evento.

Il passaporto è nominale e non può essere ceduto a terzi. Al momento della partecipazione agli eventi può essere richiesto un documento d’identità per la verifica dei dati anagrafici.

Come acquistare il passaporto per Matera 2019

Il passaporto si può acquistare una volta giunti a Matera nell’Infopoint di via Lucana 125-127 oppure online (in quest’ultimo caso viene aggiunto 1 euro di prevendita per commissioni/spese).

Il prezzo intero del passaporto è di 19 euro, ma esistono tariffe agevolate:

gruppi (minimo 15 persone), 15 euro

residenti in Basilicata, 12 euro

ragazzi dai 6 ai 18 anni, 5 euro

scuole, 5 euro

bambini fino ai 5 anni e diversamente abili, gratis.

Regalare il passaporto per Matera 2019

Si può regalare il passaporto per accedere agli eventi che si svolgono in città per il tutto l’anno. Anche questo può essere fatto online. Si chiama Matera 2019 Passaport Voucher e, una volta acquistato, arriverà via e-mail una ricevuta valida per il ritiro presso uno degli Infopoint di Matera.