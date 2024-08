Il Cairo: clima, temperatura e quando andare in vacanza. Cosa sapere

Qual è il periodo migliore per visitare Il Cairo, la Capitale dell'Egitto: clima e temperature medie in base alle stagioni

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Il Cairo

Il Cairo è la Capitale dell’Egitto ed è una perla da scoprire, dove il fascino del passato si incontra con le modernità, rievocando tutt’oggi i fasti dei Faraoni, ma con un occhio al futuro. Una meraviglia da visitare per chi ha sempre sognato di approfondire la cultura egiziana, ma quando visitare Il Cairo in base alle stagioni? Osserviamo clima e temperatura media, in modo tale che tu possa farti un’idea e prenotare la tua prossima (e faraonica) vacanza.

Clima e temperatura a Il Cairo in base alle stagioni

Il vento caldo e polveroso khamsin, le temperature gentili dell’inverno, la pioggia che è quasi un miraggio: se dovessimo descrivere il clima de Il Cairo, useremmo queste parole, perché di certo non è una zona fredda, nemmeno in pieno inverno, quando il clima è mite e gentile rispetto all’estate, ma mai pungente. Del resto, siamo in Egitto: ci troviamo precisamente ai margini del delta del Nilo, in una metropoli dal clima subtropicale desertico.

Autunno

Il momento migliore per pianificare un viaggio al Cairo, quando le temperature estive sono alle “spalle” e le piogge sono rarissime. L’autunno è perfetto perché consente di organizzare anche delle escursioni nei dintorni. A novembre, le temperature medie oscillano tra 25°C e 15°C.

Inverno

Fa freddo al Cairo in inverno? Non proprio, in realtà. Basta dare un’occhiata alle temperature invernali del Cairo per farti un’idea su come organizzare la valigia: a dicembre, oscilla tra 21°C e 11°C, a gennaio tra 19°C e 10°C. Il clima è decisamente perfetto per partecipare ai tour, agli eventi e camminare per le strade di questa metropoli speciale.

Primavera

Insieme all’autunno, è decisamente il periodo propizio in cui prenotare: le temperature, però, aumentano con il passare dei mesi. A giugno, infatti, la media oscilla tra 35°C e 22°C, mentre a fine marzo tra 24°C e 13°C. Quando non sono eccessive, i giorni di pioggia sono assenti e le giornate sono soleggiate, consentendo di pianificare una visita speciale.

Estate

Generalmente, soprattutto per chi patisce molto il caldo, l’estate al Cairo è fortemente sconsigliata, considerando che le temperature sfiorano – e talvolta superano! – i 40°C. Nei mesi di luglio e di agosto le giornate sono torride. Ma, se hai prenotato, l’idea migliore è trascorrere le ore in cui il sole è al suo picco alla scoperta della cultura egiziana, come in uno dei tanti musei presenti in città (il Museo Egizio è una tappa fissa).

Il periodo migliore per visitare Il Cairo

Non è solamente una questione di budget: generalmente, la “bassa stagione” in Egitto viene valutata da giugno ad agosto, quando le temperature sono piuttosto elevate, ma non in Italia, quando, invece, i costi si fanno più convenienti a gennaio e febbraio. Dal punto di vista del clima, dopo aver osservato le temperature medie in base alle stagioni a Il Cairo, possiamo di certo affermare che novembre (o più in generale l’autunno) è un mese propizio, poiché le temperature sono molto più gradevoli e, dal momento in cui le precipitazioni sono assenti, puoi goderti una visita nella metropoli egiziana, in cui ci sono tante cose da vedere, senza affaticarti particolarmente.