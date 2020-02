Perché l’orario migliore per vedere la Torre Eiffel è l’una di notte

Ammirare l’iconica Tour Eiffel regala sempre moltissime emozioni, a qualsiasi ora del giorno. Pare però che il momento migliore per vedere il monumento più famoso della capitale francese e del mondo conosciuto come il simbolo dell’intero Paese sia di notte. La Torre infatti si accende e come un guardiano che protegge il suo territorio fa brillare le strade e i quartieri di tutta Parigi, ed è magia.