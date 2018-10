Blacklane pass, scoprite come viaggiare come un VIP, in Italia e all’estero

editato in: da

Alla scoperta di Blacklane pass, il servizio che consente di viaggiare nel mondo (anche in Italia) come una vera e propria star.

Partire per un viaggio ed essere trattati come dei VIP è il sogno di molti, che farebbero molto volentieri a meno dell’ansia organizzativa, così come delle file, in attesa di poter salire a bordo e sedersi al proprio posto.

In passato era necessario prendere parte a un film di Hollywood per essere trattati con ogni riguardo. In alcuni casi anche una nota serie televisiva poteva bastare. Oggi invece tutto è cambiato, con Blacklane pass che offre tutto ciò che una star potrebbe desiderare, eccezion fatta per lo stuolo di fan adoranti.

La prima cosa da fare è inserire luogo di partenza e destinazione sul sito ufficiale o via app, indicando il numero di ore per le quali si intende prenotare auto e conducente. Si dovrà inoltre indicare all’autista l’orario di ‘ritiro’ presso la propria abitazione o altra località indicata. Ovviamente si avrà la possibilità di selezionare con cura un’ampia lista di veicoli, così da rispettare in pieno i propri standard di comfort.

Nel giorno del viaggio si potrà tenere sotto controllo la situazione attraverso smartphone, con due aggiornamenti previsti via mail e sms. Il primo informa quando l’auto è nei paraggi, il secondo quando è giunta sul luogo.

Una volta terminata la cosa, così come avviene notoriamente con Uber, si avrà la possibilità di esprimere la propria opinione sul servizio, commentando veicolo e autista. Zero ansia o attesa, per un servizio che non chiede altro al proprio cliente di lasciarsi guidare. Un viaggio, soprattutto se non rientrate nel novero di quelli lavorativi, dovrebbe garantire totale relax. Fare a meno delle preoccupazioni immediatamente precedenti al volo è un sogno che si realizza, anche in Italia.

Il Blacklane pass è infatti disponibile in più di 300 città (500 aeroporti nel mondo). Nel nostro Paese è possibile approfittarne a Bologna, Como, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia. La tariffazione dipende dall’aeroporto, con una media di 100 dollari, ovvero 87 euro circa, a persona.

L’azienda offre garanzie sul prezzo, evitando brutte sorprese con una tariffazione pattuita in precedenza con il cliente, comprensiva di pedaggio, tasse, mance e commissioni. Nessuna ansia infine sui tempi, con 60 minuti previsti per i pick up in aeroporto e 15 minuti altrove.