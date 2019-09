L’app per viaggiare a meno di 20 euro andata e ritorno

editato in: da

Avresti mai pensato di poter acquistare un volo aereo per 5 euro o poco più, andata e ritorno? Grazie a un’app sconosciuta ai più è possibile farlo.

Stiamo parlando di Kayak Explore, un utilissimo tool perfetto per chi è in cerca di ispirazione per il suo prossimo viaggio, ma – soprattutto – per chi ha un budget limitato e vuole trovare voli che rientrino in un ben preciso range di prezzo. Come si utilizza? Basta scaricare gratuitamente sul proprio smartphone o sul proprio tablet l’app di Kayak (da Apple Store o da Google Play), cliccare sulle tre righe parallele in alto a sinistra e selezionare “Explore”. Ma è possibile utilizzare anche la versione online, collegandosi al sito http://www.kayak.it/explore.

A quel punto, comparirà una mappa coi diversi continenti e diverse proposte di voli già “pronti”. Tuttavia, l’innovazione e la convenienza di Kayak Explore stanno nella possibilità di inserire aeroporto di partenza, data/durata e budget, perché il motore di ricerca selezioni tutte le mete che per quel periodo possono essere raggiunte senza sforare il range di prezzo indicato. Quante volte, del resto, ci siamo trovati con una ventina di euro in tasca e tanta voglia di partire per un weekend, ma ci abbiamo rinunciato per la paura di non trovare nessuna destinazione raggiungibile col nostro budget? Grazie a questa applicazione, non esiste prezzo a cui non corrisponda un volo.

Ad esempio, inserendo come aeroporto di partenza Milano Malpensa e come budget 20 euro è possibile acquistare un volo EasyJet a 18 euro andata e ritorno dal 14 al 16 dicembre 2019. E persino un volo per Madrid che – con andata il 12 dicembre e ritorno il 15 – di euro ne costa solamente 6. Da Roma, con 24 euro si va a Bucarest dal 12 al 17 dicembre su voli Ryanair. Oppure, allo stesso prezzo, si può andare in esplorazione di Malta dal 26 al 29 ottobre atterrando a Luqa.

Ma c’è persino la possibilità di acquistare già da ora voli super low cost per l’estate 2020. Qualche esempio? Dal 21 al 30 agosto andare a Porto (Portogallo) con Tap Air costa solamente 77 euro andata e ritorno. Con un euro in meno, si va a Brindisi dal 9 al 19 agosto per dieci giorni di full immersion nella nostra splendida Puglia.

Non male, no?