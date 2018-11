Il mercatino di Natale di Zagabria è il più bello d’Europa

editato in: da

Un tempo, la Croazia celava uno splendido segreto: la sua capitale, Zagabria, ospitava il Natale più magico d’Europa.

Oggi, quel segreto non è più tanto segreto: negli ultimi tre anni, vincendo una serrata competizione, il Mercatino di Natale di Zagabria è stato eletto il migliore d’Europa, con un sondaggio online promosso da European Best Destinations.

Durante l’avvento, Zagabria si trasforma in un palconescenico straordinario per famiglie provenienti da tutto il mondo. Ma quali sono le principali attrazioni dell’avvento croato? Innanzitutto, nella Ban Josip Jelačić Square, si può ammirare l’enorme albero di Natale, accanto alla fontana trasformata in uno spettacolo luminoso e col sottofondo musicale dei concerti che qui nel fine settimana vanno in scena. Nella zona pedonale di Piazza Europa, invece, si passeggia tra le bancarelle del mercatino, si degustano cibi e bevande locali, si acquistano i prodotti dell’artigianato e si gode di una vera e propria atmosfera di festa.

C’è poi il parco Zrinjevac, una delle più belle zone di Zagabria. Qui, lanterne di Natale appese ai rami degli alberi creano un’atmosfera incantata, e il vecchio padiglione della musica diventa un piccolo palazzo scintillante. Casette addobbate si susseguono, rallegrate dalle esibizioni degli artisti di strada, avvolte dal profumo di vin brulè e cioccolata calda, dei biscotti natalizi e del tradizionale štrukle col suo ripieno di formaggio. Infine, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Re Tomislav, un divertentissimo regno per grandi e piccini.

Ma tutta Zagabria, in realtà, si trasforma in una fiaba durante il periodo delle feste. C’è il passaggio di Marić coi suoi rami bianchi intrecciati e illuminati dalle lampadine a led, e c’è il vecchio studio cinematografico di prolaz Sestara Baković trasformato nel set d’un film di Natale. E poi la Galerija Klovićevi dvori, il palco più bello della città immerso nel fascino della Città Alta, e lo Stross, che di Zagabria è il cuore romantico.

Come vivere al meglio il Natale a Zagabria? Con Zagreb Be There – Advent Path: un’applicazione che è un vero tour tra i principali eventi dell’avvento in città. Seguendo il percorso indicato dal proprio cellulare, è possibile vivere al meglio l’atmosfera cittadina, immergendosi nel suo cuore più autentico. E più magico.

Tutti gli appuntamenti di Natale a Zagabria possono essere consultati sul sito.