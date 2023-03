La terra delle meraviglie esiste e si trova in Danimarca

Se pensate di averle viste tutte, c’è una destinazione che potrebbe ancora sorprendervi, persino se siete tra gli esploratori più curiosi. Parliamo della regione di Kystlandet in Danimarca, ancora poco nota a molti viaggiatori. Il nome in danese significa “zona costiera”, ed è conosciuta come “The Land of Everyday Wonder”, (tradotto letteralmente: “la terra delle meraviglie quotidiane”).

Confina con la costa orientale dello Jutland e, come suggerisce l’appellativo che si è guadagnata, è una meta ricca di “wonder”, termine che i danesi usano per indicare esperienze autentiche, che sono al tempo stesso sorprendenti e suscitano ispirazione e ammirazione. Il tutto a contatto con una natura incontaminata. Con 266 chilometri di costa e 25 splendide spiagge, Kystandet è anche una fantastica destinazione balneare, adatta alle famiglie.

Alla scoperta di Kystlandet, “la terra delle meraviglie” in Danimarca

Per prima cosa, conosciamo le tre città principali di questa sorprendete regione della Danimarca. Si tratta di Odder, Horsens e Juelsminde, punto di ingresso perfetto per un primo viaggio itinerante nell’arcipelago dello Jutland orientale. Odder è una graziosa cittadina, affacciata sul fiume e dal tipico fascino danese, con la sua via dello shopping, gli spazi verdi e gli edifici storici. Horses sorprende perché ha l’energia di un grande centro ma i vantaggi di una città a misura d’uomo, al crocevia tra Europa e Scandinavia. La cittadina di Juelsminde conquista con il suo porticciolo, le spiagge e i numerosi ristoranti di pesce. Juelsminde Havn è stato, inoltre, votato “Porto dell’anno 2022” in Danimarca, grazie alla sua calda atmosfera e ai suoi servizi.

Infinite meraviglie regala anche l’arcipelago dello Jutland orientale. Qui potete ammirare da vicino i conigli selvatici sull’isola di Endelave, passeggiare per Tunø con una mappa del tesoro, ascoltare i racconti vichinghi su Hjarnø o esplorare l’isola di Alrø, fonte di ispirazione per i romanzi di campagna dello scrittore danese Morten Korch.

La destinazione ideale per gli amanti della natura

Se volete esplorare la regione di Kystlandet avrete di che divertirvi, tra pedalate in campagna, nei boschi e lungo la costa, con itinerari adatti a tutti i livelli e a tutte le età. Per chi, invece, preferisce camminare, ci sono 8 percorsi a piedi che offrono viste incantevoli e attraversano luoghi incredibilmente suggestivi. Ecco alcune tappe imperdibili.

Fiordo di Horsens. Si snoda dal porto di Horsens a Gyllingnæs, a nord, fino all’incantevole città portuale di Snaptun, a sud, attraverso un paesaggio suggestivo. Potete sbizzarrirvi tra escursioni in kayak, pedalate e sport acquatici.

. È il fiume più lungo della Danimarca e si estende per circa 160 km fino alla foce del fiordo di Randers. Il tratto più bello va da Tørring a The Monastery Mill. Da fare in canoa, per godersi il magnifico paesaggio in tranquillità. Il ponte scoperto . Questo ponte lungo 50 metri a nord-ovest di Horsens è una piccola gemma nascosta. È stato costruito nel 1899, come parte della linea ferroviaria tra Bryrup e Horsens, coperto nel 1929 e scoperto nel 2014. All’epoca era il ponte più alto dei Paesi nordici. Oggi è possibile ammirarlo e percorrerlo in bicicletta, a cavallo, esplorare i sentieri escursionistici o fare un picnic in riva al fiume.

Arte, cultura e gastronomia

Come detto, Horsens, la “capitale” di Kystlandet, riesce a coniugare l’energia di una grande città con il fascino di un piccolo centro. Ricca di attrazioni artistiche e gastronomiche, è una destinazione piena di risorse. Qui non ci si annoia mai, tra concerti, parchi, ristoranti, street art e una vibrante vita culturale. Tra le attrazioni da non perdere, il Museo d’Arte di Horsens, situato in cima al Caroline Amalie Lund Park, nel centro della città, ospita una straordinaria collezione di arte danese di importanti artisti contemporanei, oltre alla più grande collezione di Michael Kvium in Danimarca.

Il Café Ella, all’interno del museo, ha anche vinto il prestigioso titolo di miglior Bøfsandwich dell’anno, un tipo di hamburger dall’inconfondibile gusto danese. Nelle vicinanze del parco e del museo, i visitatori possono ammirare altre tre rinomate attrazioni culturali: il Museo di Horsens, il Museo dell’Industria Danese e lo storico vecchio porto industriale, che oggi è un vivace quartiere giovane.

Altrettanto interessante è FÆNGSLET – The Prison Museum, museo dell’ex penitenziario statale di Horsens, dove ci si può immergere nel mondo carcerario del passato. Un’attrazione unica, tanto da essere stata insignita di diversi premi per la sua scenografia interattiva ed emozionante. Tra le novità culturali di Kystlandet del 2023 c’è, invece, il laboratorio creativo recentemente restaurato dell’artista Jane Willumsgaard sull’isola di Hjarnø, nel fiordo di Horsens. Dalla primavera all’autunno è possibile visitare la galleria che espone opere da acquistare anche come souvenir.

La regione di Kystlandet è, inoltre, rinomata per l’esperienza culinaria che offre, unita alla scoperta di tradizioni antiche. Si spazia da tour in cantina alle visite ai mulini, si può seguire la produzione della birra e del sale affumicato o fare un autentico safari delle alghe, degustare piatti della cucina locale e internazionale, scegliere tra street food e cucina raffinata, picnic e pranzi in fattoria.

Le esperienze da non perdere a Kystlandet

Tantissime le esperienze da fare nella terra delle meraviglie in Danimarca, destinazione perfetta anche per vacanze con bambini al seguito. Scopriamone alcune.

Avventure in famiglia . Immergetevi insieme alla famiglia nei bellissimi sentieri del Giardino Ecologico a Odder, il più grande dei Paesi nordici. Se, invece, desiderate trascorrere una bella giornata al mare con la famiglia, dirigetevi verso la graziosa cittadina di Juelsminde, che propone anche una caccia al tesoro gratuita per i bambini, un’ottima occasione per esplorarla a piedi. Per concludere la giornata e visto che i bambini impazziscono per gli animali, non può mancare una visita allo zoo e parco safari di Givskud.

. Un’esperienza di navigazione all-inclusive di tre giorni nell’arcipelago dello Jutland orientale, che contribuisce anche allo sviluppo delle piccole comunità insulari. L’isola di Endelave . Votata “Isola dell’anno” nel 2020/2021, è perfetta per fare un safari alle alghe o seguire il bellissimo percorso escursionistico “Kanino”, che permette di scoprire migliaia di conigli selvatici (“kanin” in danese vuol dire “coniglio”) e percorrere i sentieri più panoramici dell’isola lungo la costa e attraverso i suoi splendidi paesaggi.

