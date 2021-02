La Spiaggia di Sansone all’Elba tra le più belle d’Europa

editato in: da

È un capolavoro tra le scogliere dell’Elba, la Spiaggia di Sansone, in cui i ciottoli bianchi si mescolano con le trasparenze del mare. È stata eletta una delle spiagge più belle d’Europa e nella classifica annuale di TripAdvisor si è posizionata 20esima, definendola “Spectacular”.

L’Isola d’Elba è tutta un incanto e un paradiso di ogni vacanza estiva (e non solo). E qui, tra massicci granitici e le acque nell’Arcipelago Toscano, si trovano alcuni tra i più bei lidi al mondo, tra cui quel capolavoro noto come Spiaggia di Sansone, appunto, che è una delle spiagge più amate in assoluto tra le 200 dell’Elba.

Affacciata verso Nord, la Spiaggia di Sansone è raggiungibile percorrendo un facile sentiero di 10 minuti a piedi, fattore che l’ha resa meno frequentata rispetto ad altri lidi vicini e che ha contribuito a mantenerne intatta la bellezza.

La spiaggia offre una trasparenza dell’acqua unica. Il grande fascino di Sansone, ultima propaggine delle scogliere di Portoferraio, emerge potente nelle giornate di scirocco quando dal mare calmo traspare il candido fondale bianco.

Con un’ampia varietà di rocce e anfratti, campeggiate dalla poseidonia e frequentate da pesci colorati, è la meta ideale per gli appassionati di snorkeling. La spiaggia è contornata sulla destra da uno scoglio, adatto ai tuffi, che la divide dalla Spiaggia della Sorgente e, a sinistra, da un grande faraglione, meta degli amanti delle escursioni in canoa o kayak, che si possono noleggiare nel vicino stabilimento dove ci sono anche comodi sdraio e lettini.

Con una nuotata di 20 minuti, i più temerari possono godere appieno di una delle meraviglie nascoste di questa spiaggia: il faraglione forato. Si tratta di una parte di roccia erosa dal mare che si può attraversare a nuoto, per vivere un’esperienza di totale sintonia con il mare e la natura.