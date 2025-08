Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Panorama della spiaggia di Cavoli

Nel cuore dell’Isola d’Elba si apre una baia che più di ogni altra incarna il fascino mediterraneo: è la spiaggia di Cavoli, dove il mare sembra farsi specchio del cielo e la sabbia dorata invita a lunghi pomeriggi senza pensieri, rinomata meta balneare amatissima da chi cerca relax e adorata da chi non rinuncia al divertimento.

Protetta a nord dal maestoso Monte Capanne ed esposta al sud, gode di un microclima invidiabile che rende piacevoli i bagni fin dall’inizio della primavera: non è raro vedere i primi asciugamani stesi già a marzo, mentre il profumo della macchia mediterranea si mescola con la brezza marina. Il segreto sta nella posizione strategica, che la ripara dai venti freddi e regala giornate calde e luminose anche quando altrove la bella stagione sembra ancora lontana.

Una bellezza naturale modellata dal granito

Il nome stesso della spiaggia affonda le radici nella storia: “Cavoli” deriva infatti da “cavili“, i blocchi di granito che un tempo venivano estratti nella zona e che testimoniavano l’antica attività estrattiva dell’isola. Oggi, invece, a dominare lo scena sono la sabbia granulosa (quella meravigliosa sabbia che non si incolla alla pelle) e l’acqua cristallina, resa ancora più trasparente dai fondali bassi e rocciosi proprio davanti alla riva.

Cavoli si distende per oltre 350 metri, e abbraccia un’insenatura spettacolare dove la natura si esprime con generosità rara. Il lato est, più ampio e attrezzato, ospita diversi stabilimenti balneari, punti ristoro e servizi di ogni tipo, mentre il tratto ovest, più raccolto, offre un angolo di spiaggia libera ideale per chi cerca un po’ di pace, magari con un buon libro sotto l’ombrellone.

Ai margini, le scogliere diventano un vero e proprio punto di ritrovo per chi ama prendere il sole lontano dalla confusione o per chi non resiste alla tentazione di un tuffo dalla roccia.

La Grotta Azzurra, il segreto nascosto tra le onde

Come se la spiaggia non fosse già abbastanza affascinante, sul lato orientale si apre un gioiello nascosto che pochi conoscono davvero: la Grotta Azzurra, conosciuta anche come Grotta di Mare.

Accessibile solo via mare (in pedalò, in kayak o con una piccola barca) regala un’esperienza che ha il sapore del segreto svelato: le pareti rocciose si tingono di riflessi blu e turchesi, e chi ha la fortuna di entrarvi quando la luce è giusta può comprendere cosa significhi davvero immergersi nella magia.

Famiglie, giovani e beach party

iStock

Nonostante le acque calme e sicure la rendano perfetta anche per le famiglie con bambini, Cavoli è considerata la spiaggia più mondana dell’Elba: nei mesi di alta stagione, in particolare tra luglio e agosto, il litorale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con aperitivi al tramonto, DJ set, musica live, cocktail sotto le stelle. È il luogo dove i giovani si incontrano, l’energia si mescola alla leggerezza e ogni giornata può diventare una festa.

E la magia di Cavoli è proprio questa: proporre esperienze differenti a seconda di ciò che si desidera. Silenzio al mattino, ritmo al pomeriggio, poesia al tramonto.

Come raggiungere la spiaggia di Cavoli

Arrivare a Cavoli è piuttosto semplice, anche se in piena estate serve un po’ di pazienza. La spiaggia si trova a circa cinque chilometri da Marina di Campo, lungo l’anello occidentale dell’isola, ed è ben segnalata.

È possibile arrivarvi in auto, in scooter o con gli autobus del servizio locale. I parcheggi non mancano, ma nelle giornate più affollate trovare posto può essere complicato. I più organizzati parcheggiano lungo la strada provinciale e raggiungono la spiaggia a piedi, seguendo i sentieri che scendono tra i cespugli di ginepro e lentisco.