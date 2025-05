Le Bandiere Blu in Sicilia per il 2025 sono 14: ci sono due new entry e due non confermate. Ecco le meraviglie balneari da visitare

Anche nel 2025 la Sicilia si conferma protagonista e lo fa brillando tra le eccellenze balneari italiane. Grazie alle new entry raggiunge 14 comuni costieri con Bandiera Blu, seppur ci siano state due perdite rispetto all’anno precedente. Le due nuove località sono di tutto rispetto e spiccano rispondendo proprio a quelli che sono i parametri richiesti per ottenere lo stendardo.

A livello nazionale si sale a 246 comuni riconosciuti e a contribuire a questo numero ci pensano le splendide mete di mare siciliane. La conferma ottenuta dalla Sicilia sottolinea l’impegno delle amministrazioni locali e delle comunità nel tutelare il mare e nel promuovere un turismo sempre più sostenibile e rispettoso per riuscire a preservare la bellezza dell’isola.

Messina diventa Bandiera Blu

La prima nuova Bandiera Blu 2025 conquistata dalla Sicilia è quella di Messina. La città ottiene un riconoscimento importante. Affacciata sul mar Ionio, vanta un mare molto pulito e spazi balneari ben attrezzati. Ora anche la città è stata premiata, ma fino allo scorso anno era la provincia con località come Alì Terme e Taormina a far sventolare lo stendardo. I tratti di comune premiati raggiungono ben 11 chilometri tra Messina Nord, Messina Tirreno e Messina Sud.

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato in un’intervista riportata da MessinaToday che “il riconoscimento odierno valorizza un lavoro partito nel 2018, quando abbiamo scelto di puntare sulla sostenibilità e sull’identità ambientale come motore di sviluppo. Ottenere la Bandiera Blu è un traguardo straordinario che proietta Messina su scala internazionale e dimostra che anche una grande città può coniugare crescita, tutela del mare e qualità urbana. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo obiettivo: è una vittoria della città, delle comunità costiere e di chi ogni giorno lavora con impegno per raggiungere risultati importanti”.

Nizza di Sicilia

La seconda new entry tra le Bandiere Blu 2025 per l’isola è Nizza di Sicilia. La località, che è stata così battezzata da Giuseppe Garibaldi, conquista con acqua pulita, una spiaggia di ciottoli e ghiaia e un affaccio diretto sul mar Ionio. La baia in provincia di Messina è tra le spiagge più belle della Sicilia e da quest’anno vanta una Bandiera Blu che ne certifica la meraviglia.

Le Bandiere Blu in Sicilia

Salgono a 14 le Bandiere Blu in Sicilia. Le località di Messina e Nizza di Sicilia si sono aggiunte alle 12 già premiate negli anni precedenti vedendo riconosciuto l’impegno per la tutela ambientale, i servizi al turismo e l’acqua pulita. Purtroppo sono state perse due Bandiera Blu, quella di Lipari che non è stata riconfermata e quella di Ispica che ha subito la stessa sorte.

Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia ha rilasciato una nota ufficiale in cui ha spiegato: “Quest’anno abbiamo chiesto alle Amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027”.

I criteri per poter ottenere lo stendardo sono 32 e vengono mutati di anno in anno per rispondere alle esigenze di tutela ambientale. Lo strumento di valutazione fa in modo di stimolare i vari luoghi per intraprendere azioni concrete e risolvere criticità; il premio ambito diventa una sorte di protezione efficace e responsabile dell’ambiente.

L’elenco delle Bandiere Blu in Sicilia: