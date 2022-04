Mar Ligure: le spiagge più belle in assoluto

Destinazione balneare per eccellenza, la Liguria vanta un litorale unico plasmato da spiagge sabbiose, calette riparate, baie cristalline e incantevoli borghi marinari. Scegliere le spiagge più belle in assoluto non è un'impresa facile: noi ci abbiamo provato selezionando alcuni lidi che non si possono proprio perdere. (Nella foto, Baia del Silenzio, Sestri Levante)