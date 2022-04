Le spiagge più belle del Mar Ionio, vero spettacolo

Il Mar Ionio bagna 4 splendide regioni italiane: la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Viene da sé capire che è possibile scovare spiagge bellissime lambite da questo mare cristallo. Ma quali sono quelle da non perdere? la prima che vi segnaliamo è la Spiaggia di Marina di Pescoluse (in foto), una meraviglia che si trova in provincia di Lecce. La sabbia qui è la più fine di tutto il Salento e l'acqua è limpida durante tutto l'anno.