Il 9 giugno 2025 palazzo Vecchio sarà protagonista di un evento incredibile: Vasco Rossi è invitato nel Salone del Cinquecento per ricevere le antiche chiavi della città. L’occasione unirà i fan della musica rock con uno dei monumenti simbolo del rinascimento italiano, ecco cosa vedere in questo edificio di pregio.

Dove si trova Palazzo Vecchio

Impossibile perdere Palazzo Vecchio per chi visita Firenze. Si trova proprio nel centro storico, in piazza della Signoria e spicca grazie alla torre che diventa uno degli scorci più fotografati della città. Per arrivarci bastano pochi minuti a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella, dove arrivano la maggior parte dei collegamenti alta velocità.

Cosa vedere a Palazzo Vecchio

Chi visita Firenze in un giorno o più di uno non può certamente perdere l’occasione di accedere a Palazzo Vecchio. Il simbolo dell’arte rinascimentale fiorentina, costruito tra il XIII e il XIV secolo, è stato per tantissimo tempo centro di potere politico della città. Cosa non perdere al suo interno? Ecco i punti salienti.

Salone del Cinquecento

Tra le sale più spettacolari di Palazzo Vecchio c’è il Salone del Cinquecento: si tratta di una sala davvero grande voluta da Savonarola e poi ampliata da Cosimo I de’ Medici. Lunga circa 54 metri, larga 23 e alta 18: lascia tutti a bocca aperta. Le pareti sono incredibilmente decorate con affreschi di battaglie e portano la firma di Vasari e della sua bottega. Il soffitto, cassettonato, ha invece 39 pannelli dipinti. Tra le meraviglie, qui è ospitata la statua Il Genio della Vittoria di Michelangelo.

Il salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio è uno dei luoghi cult del monumento e verrà utilizzato per un’occasione speciale. Il 9 giugno 2025 la rockstar italiana Vasco Rossi alle 17 parteciperà a una cerimonia per ottenere le antiche chiavi della città.

A consegnargliele sarà la sindaca Sara Funaro, che vuole riconoscere con il gesto il grande contributo artistico e umano dato dai suoi brani. L’evento emozionante sarà aperto al pubblico, ma i posti sono limitati. Per accedervi sarà necessario prenotarsi tramite sito ufficiale. Niente paura per i fan che non riusciranno ad accaparrarsi il posto: l’evento sarà in streaming su YouTube tramite il canale del Comune di Firenze.

La sala delle carte geografiche

La visita all’interno prosegue raggiungendo la sala delle carte geografiche. Il nome non è casuale, qui infatti viene custodito un atlante tridimensionale del mondo conosciuto nel XVI secolo. La sala è stata progettata con scopi enciclopedici e contiene 53 mappe dipinte su pannelli di legno. Al centro un globo terrestre di grandi dimensioni.

Lo studiolo di Francesco I

Adiacente alla Sala delle Carte, non è da perdere lo Studiolo di Francesco I de’ Medici; seppur di piccole dimensioni e senza finestre è stato concepito come rifugio privato del granduca, dove poteva coltivare i suoi interessi scientifici e artistici. Le pareti sono completamente ricoperte da armadi decorati con pannelli dipinti e contenenti oggetti rari e curiosi.

Torre di Arnolfo

I biglietti danno modo di raggiungere Torre di Arnolfo, una costruzione alta circa 95 metri che domina piazza della Signoria e regala una delle viste più belle su Firenze. Nonostante la vista è stata una prigione in passato, proprio qui fu segregato Savonarola.

Cappella di Eleonora

All’interno degli appartamenti privati di Palazzo Vecchio c’è la Cappella di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I. seppur di dimensioni ridotte vanta una decorazione accurata eseguita dal Bronzino grazie ad un mix di affreschi dedicati alla Vergine Maria e ai santi.

Sala degli elementi

Nel piano nobile si aggiunge alle tappe da non perdere la Sala degli Elementi dedicata appunto ad acqua, aria, terra e fuoco. La sala è decorata da affreschi allegorici e mitologici portando la firma di Giorgio Vasari.

Museo di Palazzo Vecchio

Tra le attività imperdibili, oltre alla struttura in sé non va perso il museo che attraverso opere, reperti archeologici e installazioni fa in modo di comprendere tutta l’evoluzione del potere fiorentino specialmente sotto il dominio dei Medici. In più, in alcune occasioni e con visite speciali, si possono scoprire passaggi segreti e stanze nascoste.