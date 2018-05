Nuotare con gli squali balena, dove provare questa pazzesca esperienza

editato in: da

Se questa estate hai voglia di provare un’esperienza insolita e indimenticabile, potresti regalarti una nuotata insieme ad un compagno d’eccezione: lo squalo balena. A dispetto della loro stazza e della loro pessima fama, sono animali estremamente docili… ma nuotare insieme a esseri di queste dimensioni resta comunque un’esperienza adrenalinica!

Uno dei posti migliori per farlo nei mesi primaverili è il Ningaloo Reef, in Australia, parco protetto dall’UNESCO che ospita oltre 500 specie marine. Nello stesso periodo, al Gladden Spit Marine Reserve, in Belize, potrete ammirare gli squali balena che banchettano con le uova di dentice appena deposte. Se invece preferite le spiagge della Thailandia, potrete raggiungere Koh Tao, meta ambita dagli appassionati di immersioni e popolare anche tra gli squali balena, che negli ultimi anni sono sempre più facili da avvistare.

In estate invece l’Isla Mujeres, in Messico, ospita il più grande branco di squali che si possa vedere: gli snorkleisti più intrepidi potranno tuffarsi e nuotare tra gli squali che banchettano con uova di tonno. Nello stesso periodo, anche le Isole Galapagos offrono un’esperienza indimenticabile: sono il luogo più amato dalle femmine incinte di squalo balena.

Altre mete imperdibili sono la Praia de Tofo in Mozambico, che ospita il più grande raduno di squali balena in Africa, l’isola di Luzon, nelle Philippine, dove il turismo legato agli squali balena è gestito in modo etico, l’Atollo di Ari alle Maldive, o l’isola di Mahé alle Seychelles.

Ricordate comunque che, per quanto siano docili, gli squali balena sono comunque animali di 12 metri di lunghezza per 15 tonnellate di peso: cercate di mantenere una distanza di sicurezza, di non provare a toccarli e, se scattate foto, non usate il flash. Questo per la vostra incolumità e per il rispetto dell’animale.