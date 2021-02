Destinazione Norvegia: le saune artiche galleggianti immerse nella natura

Pochi luoghi al mondo sanno riscaldarci come la Norvegia, caratteristica questa che non ci aspetteremmo certo di trovare in un Paese del Nord. Ma se avete dubbi sul fatto che il territorio sia in grado di regalarvi, vi basterà. Una delle attrazioni più apprezzate da cittadini e viaggiatori in Norvegia è, infatti, quella della sauna galleggiante: una combinazione unica e inedita che fonde la fantastica esperienza della sauna con un tuffo nelle acque gelide dei luoghi più belli e suggestivi di tutto il Paese