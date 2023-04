In questa città puoi incontrare i netturbini samurai. Li conosci?

Fonte: Ufficio Stampa TCVB Gomihiroi Samurai, i netturbini della città di Tokyo

Non solo di favole della buonanotte e di cartoni della Walt Disney è stata popolata la nostra infanzia, ma anche di anime, opere di animazione di produzione giapponese che ci hanno tenuto compagnia sin da quando eravamo bambini.

La passione nei confronti dei film di animazione, intendiamoci, non è solo prerogativa dei più piccoli, ma al contrario raccoglie ancora oggi il consenso di tantissimi adulti un po’ perché non si smette mai di sognare, un po’ perché le vicende delle serie animate sanno essere davvero appassionanti.

Se siete amanti delle produzioni animate made in Giappone, allora, non potete non organizzare quanto prima un viaggio a Tokyo. Con i suoi numerosi concept store, e i Gomihiroi Samurai che si possono incontrare tra le strade, l’affollata capitale del Giappone si riconferma come la città pop per antonomasia. Ecco tutte le novità che vi attendono.

Bentornati a Tokyo

Organizzare un viaggio a Tokyo è sempre un’ottima idea. La straordinaria e cosmopolita capitale del Giappone, infatti, ospita tutta una serie di attrazioni incredibili da visitare almeno una volta nella vita. Qui il passato e il futuro si fondono dando vita a uno scenario urbano mozzafiato. Da una parte i futuristici grattacieli illuminati dalle luci al neon, dall’altra i templi storici, i musei e il patrimonio naturalistico che si snoda appena al di fuori dal nucleo urbano.

Le cose da fare e da vedere a Tokyo sono tantissime, e passano anche per la cultura e le tradizioni che da sempre appartengono al Paese del Sol levante e che, proprio tra le strade della capitale, trasudano in ogni dove. E se siete appassionati di anime, questo è certo, una volta arrivati in città vi sentirete proprio come i protagonisti delle vostre serie preferite.

Samurai netturbini e concept store dedicati agli anime

Anche una semplice passeggiata in città, nel Paese del Sol levante, può trasformarsi in un’incredibile e suggestiva esperienza. E questo è vero soprattutto a Tokyo, nella città dall’anima pop.

Tra le strade della capitale, infatti, è possibile incontrare dei samurai con tanto di kimono. Si tratta dei Gomihiroi Samurai, gli indomiti difensori della nettezza urbana. I netturbini della città, infatti, hanno abbracciato in tutto e per tutto l’anima pop della capitale, indossando gli abiti dei guerrieri per portare a termine una missione: garantire la pulizia degli spazi pubblici.

Goto Ikki, Keisuke e Kaz Kobayashi, sono i tre samurai della città, quelli che tra balzi e fendenti, che imitano in tutto e per tutto le coreografie di combattimento degli anime, tengono pulita la città. Si tratta di vere e star in città, conosciute anche nel resto del mondo. I loro profili social, infatti, sono raggiunti ogni giorno da migliaia di follower.

Ma non è l’unico aspetto pop che potete toccare con mano una volta giunti in città. Tokyo, infatti, pullula di concept store dedicati agli anime. Se siete appassionati di opere di animazione di produzione giapponese, allora, non potete perdere la zona di Ikebukuro, una vero e proprio punto di riferimento per le tendenza della cultura pop.

Proprio qui, infatti, esiste Animate Ikebukuro, uno dei più importanti flagship shop, a livello mondiale, dedicato agli anime che ha come obiettivo proprio quello di diffondere e promuovere questa cultura nel Paese, e al di fuori di questo.