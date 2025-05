Nella zona della Gallura ci sono spiagge bellissime dove dune, granito e macchia mediterranea creano paesaggi unici, come nella spiaggia di Lu Litarroni

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: iStock Le dune della spiaggia Lu Litarroni

Da nord a sud, la costa della Sardegna regala sempre lunghi litorali meravigliosi e calette segrete, spiagge attrezzate e altre più selvagge, con un denominatore comune: acque splendide e paesaggi mozzafiato. Una di queste è la spiaggia Lu Litarroni, il cui nome deriva da “litarru”, che in dialetto gallurese si riferisce a una varietà di vegetazione presente nell’area, nel dettaglio una pianta arbustiva comune nella macchia mediterranea sarda.

Tuttavia, una volta arrivati alla spiaggia, non sarà la vegetazione a catturare il vostro sguardo, bensì il granito che, presenza costante nella zona della Gallura, si mostra ai visitatori nelle sue forme più creative. È questo dettaglio a rendere la spiaggia, di per sé meravigliosa, ancora più unica e particolare.

Dove si trova la spiaggia Lu Litarroni in Sardegna

La spiaggia Lu Litarroni si trova nel comune di Aglientu, in provincia di Sassari. Situata sulla costa nord della Gallura, si contraddistingue per la presenza delle rocce granitiche e per la rigogliosa macchia mediterranea che, insieme, creano un suggestivo contrasto di colori. La spiaggia è molto lunga e permette di trovare uno spazio dove rilassarsi e prendere il sole anche durante l’alta stagione.

Su un lato ovest è presente uno stabilimento attrezzato e un bar, dove affittare lettini e ombrelloni, mentre su quello est potete godervi la sua tranquillità selvaggia e la bellezza delle dune. Per raggiungerla, percorrete la SP90 (strada provinciale che collega Castelsardo a Santa Teresa di Gallura) e lasciate l’auto nell’apposito parcheggio. Una volta arrivati, vi basterà seguire la camminata sulla passerella che vi condurrà direttamente alla spiaggia.

Cosa vedere alla spiaggia Lu Litarroni in estate

Arrivati alla spiaggia Lu Litarroni, godetevi il suo paesaggio composto da sabbia bianca, dune coperte dalla macchia mediterranea e da un’acqua contraddistinta da un turchese intenso, con fondali adatti anche all’esplorazione marina. Se avete bisogno di ombra, fate una passeggiata nella pineta retrostante o andate a vedere il laghetto naturale situato proprio dietro le dune, dove potrete incontrare piccole tartarughe e libellule.

Essendo una spiaggia piuttosto esposta al vento, inoltre, è molto apprezzata dagli amanti degli sport acquatici come il surf, il windsurf e il kitesurf. Inoltre, una parte della lunga spiaggia è dedicata anche ai cani.

Se state soggiornando in questa zona, salite in macchina e raggiungete anche la vicina spiaggia Naracu Nieddu o la località turistica di Vignola, dove troverete tanti servizi e ristoranti dove provare le specialità tipiche della Sardegna. Avete voglia di fare un’escursione? Raggiungete l’area protetta di Monte Russu, da scoprire sia a piedi che indossando maschera e boccaglio per fare immersioni e scoprire i suoi incredibili fondali.

Quest’area offre un’ampia varietà di ambienti naturali e biologici, dalle spiagge e dune sabbiose alle coste rocciose e falesie. Inoltre, è il luogo ideale dove osservare la fauna marina come il marangone dal ciuffo e il gabbiano corso.