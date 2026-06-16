Distese di lavanda in fiore e un mese di giugno che profuma e tinge di lilla anche le acque del lago: un angolo di Ungheria che vi sbalordirà per la sua autenticità

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa L'Arciabbazia di Tihany e il Lago Balaton

La Provenza è nell’immaginario di tutti i viaggiatori uno di quei luoghi da visitare almeno una volta nel corso della propria vita, con il suo emblematico manto color lavanda. Eppure, in Europa, proprio dove non ve lo aspettereste, esiste un posto che ci si avvicina particolarmente. Stiamo parlando del Lago Balaton, che una volta all’anno smette di essere solo una grande distesa d’acqua nel cuore dell’Ungheria e si trasforma in qualcosa di incredibile. Questo fenomeno accade tra fine giugno e inizio estate, quando anche le colline iniziano a virare verso il lilla e l’aria si riempie del profumo della lavanda.

È in questo periodo infatti che la penisola di Tihany diventa il centro di una piccola rivoluzione estetica e sensoriale. Ed è proprio qui che il Balaton si guadagna il soprannome informale di “Provenza dell’Est”, con un vantaggio non secondario: prezzi decisamente più accessibili rispetto alle mete più blasonate dell’Europa occidentale.

Tihany e la lavanda, cuore lilla del Balaton

La vera anima di questo fenomeno stagionale è la penisola di Tihany, un lembo di terra che si protende nel lago come una lingua verde circondata dall’acqua. La coltivazione su larga scala della lavanda nella zona fu introdotta grazie al lavoro dell’erborista e chimico Gyula Bittera, che intuì il potenziale dei terreni vulcanici della zona e del microclima particolarmente favorevole. Da allora, la lavanda di Tihany è diventata una delle varietà più riconoscibili dell’Ungheria, tanto da essere oggi associata a una qualità di oli essenziali considerata eccellente e protetta da riconoscimenti geografici.

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Ma Tihany non vive solo di campi in fiore, il villaggio conserva un’identità architettonica molto forte, con le sue case dai tetti rossi, le stradine acciottolate e l’abbazia benedettina che domina la penisola come un punto di riferimento visivo e storico. Nel periodo della fioritura, tutto si intensifica ulteriormente. Il Tihany Lavender Festival, in programma a fine giugno, trasforma la zona in un laboratorio diffuso: si passa dalle visite guidate nei campi alle attività artigianali, dai workshop sulla distillazione della lavanda alle degustazioni che la reinterpretano in chiave gastronomica. Anche l’esperienza “pick-your-own”, cioè la raccolta diretta nei campi, contribuisce a rafforzare la sensazione di una ruralità ancora autentica.

Il Balaton oltre Tihany

Il resto della regione del Balaton non annoia il turista, anzi, è un racconto più ampio e sfaccettato, oltre la stagionalità del fiore. Sulla sponda meridionale, ad esempio, il Kőröshegy Tulip and Lavender Park si presenta come una dimensione più contemporanea e quasi “estetica” dell’esperienza rurale. Qui il paesaggio agricolo diventa anche installazione visiva: file ordinate di fiori, aree dedicate ai workshop, degustazioni e percorsi pensati per un pubblico che cerca un equilibrio tra natura e comfort.

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Più a nord, invece, la zona del Balaton Uplands racconta un’altra storia ancora. Il villaggio di Dörgicse, meno conosciuto e più defilato rispetto alle rotte principali, rappresenta forse la versione più “romantica” e silenziosa della regione. Qui il paesaggio si fa più aspro, con rovine antiche, terrazze ombreggiate e piccoli produttori locali che lavorano ancora in scala ridotta. Anche il cibo segue questa logica: gelati artigianali, ingredienti locali e una cucina che si adatta al ritmo lento del luogo.

Dove si trova il Balaton e come raggiungerlo

Il Lago Balaton si trova nel cuore dell’Ungheria occidentale a circa un’ora e mezza da Budapest ed è facilmente raggiungibile grazie a una rete di collegamenti piuttosto efficiente, soprattutto considerando le dimensioni relativamente contenute del Paese.

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La porta d’accesso principale è appunto Budapest, da cui si può arrivare in auto in circa 90 minuti seguendo l’autostrada M7, una delle direttrici più scorrevoli e dirette verso la costa del lago. Il viaggio in treno è altrettanto utilizzato: dalle stazioni centrali della capitale partono collegamenti frequenti verso località come Siófok, Balatonfüred e Keszthely, che rappresentano alcuni dei punti più turistici e strategici della zona. Per chi arriva dall’estero, Budapest è quasi sempre il nodo di ingresso principale, grazie ai numerosi voli low cost che collegano la capitale ungherese con le principali città europee.