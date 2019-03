L’Itinerario della bellezza, in provincia di Pesaro Urbino

Si chiama, e l'ha promosso la Confcommercio Marche Nord , il cammino che - partito nel 2018 con Pergola, Sant’Angelo in Vado, Mondavio, Fossombrone e Urbino - ha quest'anno visto l'aggiungersi di Gradara, Pesaro e Colli al Metauro. Percorrendolo, si attraversano alcuni tra i borghi più belli d'Italia, paesini medievali e vallate, rocche e castelli, aree archeologiche e città dall'antica storia. Alla scoperta di una zona d'Italia che è davvero straordinaria. Così ha raccontato l'ideatore del progetto, Amerigo Varotti: «Otto comuni che hanno condiviso con noi la volontà di puntare con decisione al turismo per uno. Perché questo è veramente il luogo della bellezza! E, se è vero, come scrisse Dostoevskij che "la bellezza salverà il mondo",».