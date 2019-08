Le più belle feste gastronomiche in giro per il mondo

Il cibo è da sempre sinonimo di festa, in ogni cultura e in ogni angolo del globo. Molti dei festival dedicati al buon cibo, devono la loro esistenza proprio ai piaceri della tavola. Dai tartufi al rum, dai peperoncini agli asparagi, numerosi sono i festival gastronomici in giro per il mondo e sono un motivo più che valido per partire. Segnatevi gli appuntamenti sul calendario e allentate la cintura.