I 10 palazzi affrescati più belli d’Italia

In Italia ci sono palazzi meravigliosi, che il mondo ci invidia, ma il più delle volte è al loro interno che si cela la loro vera bellezza. Vi portiamo alla scoperta di alcuni dei palazzi affrescati più incredibili che abbiamo nel nostro Paese, opere di grandi Maestri e che raccontano la nostra storia. Quali sono i dieci palazzi che bisogna visitare almeno una volta nella vita. Palazzo Arese Borromeo (nella foto) si trova a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Non è tra i palazzi più famosi d’Italia, eppure è un luogo davvero incredibile, basti pensare che la struttura è organizzata in quartieri e che sembra di immergersi in un mondo incantato, fatto di giardini, angoli nascosti, decorazioni e di splendide volte affrescate seicentesche con soggetti che trattano temi mitologici classici. Le sale da non perdere sono quella del Vulcano, della Monarchia, dei Giganti e la galleria dei Centauri