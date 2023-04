Fosse Dionne, il mistero del “pozzo senza fondo” in Francia

Fonte: iStock Fosse Dionne

Ci sono luoghi al mondo che hanno assunto un’atmosfera quasi magica, circondati da un alone di mistero e da tantissime leggende (spesso inquietanti e drammatiche): uno di questi è Fosse Dionne, una sorgente sotterranea naturale che ha dato vita ad un vero e proprio “pozzo senza fondo”. In Francia è diventata un’attrazione molto popolare tra i turisti, cosa che ha senza dubbio giovato al piccolo villaggio presso cui si trova questa polla d’acqua. Ma le sue origini sono ancora avvolte nelle nebbie, aumentando così il suo fascino.

Fosse Dionne, il “pozzo senza fondo”

Siamo a Tonnerre, un piccolo borgo francese situato tra le campagne della Borgogna: qui i turisti possono ammirare Fosse Dionne, una sorgente carsica alimentata dalle acque piovane che scendono dalle colline circostanti, le quali si infiltrano tra gli strati calcarei dell’altopiano carsico su cui si trova il villaggio, per poi riemergere all’interno del pozzo. C’è inoltre almeno un fiume sotterraneo ad aggiungere la sua acqua alla sorgente risorgiva, sebbene su questo non si sia ancora fatta chiarezza. In effetti, le origini di Fosse Dionne sono tutt’oggi un mistero inesplorato.

Sappiamo che un tempo il pozzo veniva considerato sacro: il suo stesso nome è l’evoluzione di “Divona”, che significa divino. In epoca romana, la sorgente veniva utilizzata per rifornire d’acqua l’Oppidum di Tornodurum, e solo in seguito attorno ad essa si è sviluppato l’insediamento che sarebbe poi stato chiamato Tonnerre. Secondo alcune testimonianze, uno dei primi riferimenti a Fosse Dionne risale attorno al 600 d.C., quando San Jean de Rèome giunse in loco per ripulire quella che all’epoca era solamente una palude inutilizzabile, per rendere la sua acqua potabile.

Nei periodi successivi, il pozzo venne trasformato in un lavatoio: nel 1758, Louis d’Éon vi costruì attorno un lavabo circolare dal diametro di 14 metri, ma anche una galleria rivestita di piastrelle e sostenuta da piccole colonne scure, affinché le lavandaie fossero protette dalle intemperie durante il loro lavoro. Vennero poi aggiunti anche dei piccoli camini, per fornire la cenere necessaria alle lavandaie (ai tempi, così si faceva il bucato). Nel 1920, Fosse Dionne venne dichiarato monumento storico e ancora oggi attira tantissimi visitatori in Francia.

Le misteriose leggende di Fosse Dionne

Il mistero attorno alle origini di questa sorgente ha portato inevitabilmente alla nascita di numerose leggende. C’è chi, in passato, riteneva che fosse una sorta di passaggio verso un altro mondo, e si narra persino che San Jean de Rèome vi condusse una lotta epica contro il basilisco che ne abitava le profondità, riuscendo infine a sconfiggerlo e a bonificare il pozzo. Al di là della presenza di serpenti giganti che si nasconderebbero tra le sue acque, Fosse Dionne rimane comunque un’incognita. Nessuno sa quanto la sorgente sia profonda, né dove conduca realmente.

La fossa si apre in una camera sommersa, il cui ingresso è visibile dalla superficie. La grotta è stata esplorata in diverse occasioni, sebbene si tratti di un’impresa difficilissima: stretti passaggi e sifoni profondi, che richiedono abilità nelle immersioni e svariate soste di decompressione, hanno messo alla prova anche i più esperti. La prima spedizione di cui abbiamo testimonianza è stata effettuata nel 1955, e in seguito numerosi altri esploratori ci hanno riprovato, alcuni non facendo più ritorno. Dopo questi incidenti mortali, le immersioni sono state rigorosamente regolamentate.

L’ultimo ad aver tentato la missione è stato il sommozzatore francese Pierre-Éric Deseigne, che si è tuffato nelle acque di Fosse Dionne nel 2019: in quell’occasione è riuscito a raggiungere una profondità di quasi 80 metri, senza però avvistare alcuna traccia di un fondale. Nonostante abbia così superato il precedente record di immersione, detenuto dal collega Patrick Jolivet, non si è minimamente avvicinato a svelare il mistero di questo pozzo senza fondo.