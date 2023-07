La destinazione perfetta per una vacanza in famiglia? La Carinzia (e con lo sconto)!

Fonte: Falkensteiner Hotel Carinzia in famiglia: dove alloggiare

I genitori lo sanno: quando si viaggia in famiglia, più di quando lo si fa da soli, in coppia o con gli amici, bisogna valutare tantissimi fattori. Non sempre, infatti, le mete sono attrezzate per ospitare anche i bambini e rendere il loro soggiorno più bello che mai.

Per fortuna però a pochi passi dal nostro Paese c’è una regione che in questo si rivela l’ideale. Parliamo della Carinzia, una spettacolare zona dell’Austria che è un paradiso di laghi e montagne. E noi abbiamo per voi una buona notizia in più: gli hotel Falkensteiner sono le strutture ideali per indimenticabili avventure, ed è anche attiva una promozione per pagare la vacanza il 15% in meno.

I migliori hotel in Carinzia per famiglie

In Carinzia sono ben tre gli hotel Falkensteiner: Falkensteiner Club Funimation Katschberg, Falkensteiner Hotel Cristallo e Falkensteiner Hotel Sonnenalpe, ognuno con le sue interessanti caratteristiche.

Il Falkensteiner Club Funimation Katschberg è un albergo 4* che si distingue per essere una sorta di parco divertimenti che prende vita nel cuore verde delle Alpi austriache. Immerso nella natura più rigogliosa, mette a disposizione per le famiglie un trattamento all-inclusive dai sapori più disparati.

Per dedicarsi al relax è stata creata la Acquapura, una SPA di 2.000mq che dispone di tutti i servizi di una grande spa, inclusa una piscina interna ed esterna riscaldata e una selezione di trattamenti anche per bambini.

In famiglia qua non ci si può annoiare: il resort prevede un programma di attività quotidiane per fasce di età, o da fare insieme ai propri figli. I più piccoli si divertono nella Falky Land di 1.000 metri quadrati, uno spazio dove possono incontrarsi per giocare, scoprire e farsi coinvolgere nelle attività programmate dal team di assistenza specializzato (Area giochi, Atelier Falky, Forest Lab e Cinema sotto le stelle; area per famiglie con parete da arrampicata indoor, ping-pong/calcetto, biliardo; Falky Acqua World con scivolo gigante, struttura di arrampicata, discoteca per i più piccoli e molto altro ancora).

Sapete qual è la cosa più bella? Grazie alla promozione Sunshine Special è possibile usufruire di uno sconto del 15% su tutti i pernottamenti fino al 2 settembre*. In più l’hotel include nei soggiorni la card turistica locale che dà accesso a diversi servizi e sconti in tutta la Carinzia.

*Offerta limitata e soggetta a disponibilità

Un altro albergo del gruppo in cui vale la pena alloggiare è il Falkensteiner Hotel Cristallo, un 4*S situato nell’area del Katschberg, un valico alpino che sembra uscito direttamente da una fiaba.

Presenti tantissimi servizi dedicati ai più piccoli, così come una cucina gustosa di cui usufruire grazie al trattamento di pensione completa. Anche alloggiando da queste parti è possibile partecipare a un ricco programma di attività, sport e giocare nella Falky Land con assistenza per bambini dai 3 ai 12 anni (area giochi/piccoli laboratori con angolo Playmobil e struttura soft play al coperto).

E durante la bella stagione tutto diventa ancora più divertente: viene “costruito” un castello gonfiabile all’aperto, inserita un macchina per gelato e creato un play corner con biliardo e videogiochi. All’esterno, inoltre, è presente un parco giochi con diverse attrazioni.

Anche in questo caso si può approfittare della promozione che permette di pagare il 15% in meno e di usufruire della card turistica locale per avere sconti in tutta la Carinzia.

Per ultimo, ma non per importanza, il Falkensteiner Hotel Sonnenalpe nell’area del Nassfeld, a 5 minuti di auto dal Passo Pramollo, e quindi la destinazione perfetta per tutti gli amanti della natura. La struttura si trova in contesto montano davvero impressionante, tra boschi e vette rocciose, quello che per i bambini può sembrare il paesaggio dei loro cartoni animati preferiti.

Si tratta di un 4* che propone esperienze a non finire per tutte le età e che prevede un’area di 400 metri quadrati di Falky-Land e un’area al chiuso con giochi morbidi e bricolage per i più piccoli.

Manco a dirlo, pure qui c’è un interessante programma di attività e intrattenimento per tutta la famiglia, una discoteca per bambini, una parete da arrampicata Falky, un parco giochi al coperto e un angolo Playmobil con servizio di assistenza per bambini di 3-12 anni di età. Non mancano gli eventi speciali, come le giornate dei pirati, face painting, camp e molto altro ancora.

E per non farsi mancare niente, pure da queste parti è attiva la promozione per avere uno sconto del 15%, così come la possibilità di ottenere la card turistica locale.

Cosa fare in Carinzia con i bambini

Abbiamo quindi capito che la Carinzia è la terra ideale in cui alloggiare con i propri figli. Ma quali sono le attività che si possono fare insieme a loro, oltre a quelle proposte dagli hotel?

La risposta è semplice: c’è l’imbarazzo della scelta, e sono tutte esperienze che rimettono al mondo perché si possono fare mentre si è completamente immersi nella natura. Parliamo di percorsi a piedi con diversi livelli di difficoltà, tragitti in bici su piste che attraversano foreste e molto altro ancora.

Poi ancora ruscelli in cui rinfrescarsi, splendidi laghi alpini e vette da cui ammirare panorami mozzafiato. Non mancano funivie spettacolari, torri panoramiche che fanno emozionare e avventure in canoa.

I piccoli viaggiatori più intrepidi potranno persino navigare su bellissimi specchi d’acqua, percorrere strade panoramiche, esplorare centri faunistici, tuffarsi in piscine di ogni tipo, divertirsi come non mai in parchi acquatici e crescere grazie ai tanti interessanti musei.

Andando più nel dettaglio, nei pressi del Falkensteiner Club Funimation Katschberg è possibile avventurarsi, oltre a quello che vi abbiamo appena detto, anche sul più grande percorso in alta fune in Austria o presso il Parco giochi avventura Katschhausen.

Se invece si sceglie il Falkensteiner Hotel Cristallo, si può partecipare a un viaggio con il trenino elettrico Tschu-Tschu Bahn attraverso la riserva naturale della Pöllatal o fare una gita al Pony Alm dove i più piccoli possono sedersi sul dorso di un pony, conoscere un po’ i cavalli e passare molto tempo nel parco giochi acquatico.

Mentre il Falkensteiner Hotel Sonnalpe è il perfetto punto di partenza per fare rafting in famiglia sul Gail o per dedicarsi a un indimenticabile trekking con i lama.

Quelle che vi abbiamo citato sono ovviamente solo alcune delle attività possibili perché questa regione offre esperienze in ogni suo angolo. Il tutto con uno sconto del 15% per l’alloggio e una card turistica locale che prevede tantissimi servizi in promozione. Non manca anche una deliziosa gastronomia montana che fa venire subito l’acquolina in bocca.